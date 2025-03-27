Gudi Padwa Special Sugar-Free Dates Shrikhand: गुढी पाडव्याला मधुमेहीदेखील खाऊ शकतील श्रीखंड; खजूर श्रीखंडाची रेसिपी लगेच वाचा

Gudhi Padwa Khajoor Shrikhand:गुढी पाडवा हा हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस आहे. या दिवशी सर्व मराठी बांधव आपल्या घराच्या दारात किंवा खिडकीत गुढी उभारून नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. गुढी पाडव्याला विशेष गोडधोड खाण्याची परंपरा आहे. बहुतेक ठिकाणी पुरणपोळी बनवली जाते, परंतु काही लोक श्रीखंड देखील तयार करतात. मात्र, मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी मर्यादा पाळाव्या लागतात. पण काळजी करू नका! यंदाच्या गुढी पाडव्याला साखर न घालता तयार होणाऱ्या ‘खजूर श्रीखंडा’ची रेसिपी खास तुमच्यासाठी आम्ही आणली आहे. हे श्रीखंड केवळ आरोग्यदायी नाही तर अत्यंत स्वादिष्टही आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया शुगरफ्री खजूर श्रीखंडाची सोपी रेसिपी.
- ५०० ग्रॅम घट्ट दही
- १-२ मोठे चमचे खजूर पेस्ट
- १/४ चमचा वेलदोडे पूड
- थोडे दूध
दही स्वच्छ मलमलच्या कपड्यात बांधून संपूर्ण रात्र फ्रीजमध्ये टांगून ठेवा. दुसऱ्या दिवशी निघालेलं पाणी फेकून द्या.
आता हे दही एका भांड्यात काढा.
नंतर एका मिक्सरच्या भांड्यात खजूर आणि थोडे दूध घेऊन खजूराची पेस्ट तयार करा.
आता दह्यात खजूर पेस्ट आणि वेलदोडे पूड घालून चांगले मिसळा व हलकेसर फेसाळेपर्यंत घुसळा.
थंड करून पुरीसोबत सर्व्ह करा आणि गोडसर सणाचा आनंद घ्या!
हे श्रीखंड चविष्ट तर आहेच, शिवाय आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. यंदाच्या गुढी पाडव्याला आरोग्याची काळजी घेत गोडधोडाचा आनंद घ्या.
