BJP woman leader daughter in law : भाजप महिला नेत्याच्या सुनेने उचलले टोकाचे पाऊल; अंतर्वस्त्रांमध्ये सापडली चिठ्ठी, विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप

Surat Crime News : सुरतमध्ये भाजपच्या एका महिला नेत्याच्या सुनेने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी महिला नेत्याचा मुलगा सौरभ सिंह आणि त्याची कथित महिला मैत्रीण इशिता यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या दोघांवर निधीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि तिचा छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, २४ वर्षीय निधी सिंहने २३ ऑगस्ट रोजी सुरतमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..पोलीस निरीक्षक व्ही.ए. देसाई यांनी सांगितले की, निधी सिंह मूळची बिहारची रहिवासी होती. २०२४ मध्ये तिचा विवाह सुरतमधील स्थानिक भाजप नेत्या शशी सिंह यांचा मुलगा सौरभ सिंह याच्यासोबत झाला होता. लग्नानंतर निधी पतीसोबत सुरतच्या कडोदरा परिसरात राहत होती. निधीच्या आत्महत्येनंतर तिच्या कुटुंबीयांनी पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. पतीचे कथित विवाहबाह्य संबंध असल्याने निधी मानसिकदृष्ट्या त्रस्त होती, असा कुटुंबीयांचा दावा आहे. शवविच्छेदनादरम्यान डॉक्टरांना महिलेच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये एक कथित आत्महत्येची चिठ्ठीही आढळली..निधीचा भाऊ आदित्य सिंह याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, सौरभचे इशितासोबत कथित संबंध असल्याची माहिती निधीला मिळाली होती. त्यानंतर निधी आणि सौरभ यांच्यात वारंवार वाद होत होते. या कथित संबंधांमुळे निधी मानसिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात त्रस्त होती, असा कुटुंबीयांचा आरोप आहे. सौरभ आणि इशिता यांच्या संबंधांमुळे त्रासलेल्या निधीने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या आरोपांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे..निधीच्या मृत्यूपूर्वी झालेल्या एका फोन कॉलचीही या प्रकरणात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आदित्य सिंहच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी सायंकाळी ४ वाजून १६ मिनिटांनी निधीने तिच्या आईला फोन केला होता. तक्रारीनुसार, फोनवर निधीने, “सौरभ मला मारून टाकेल,” असे सांगितले होते. त्यानंतर तिचा फोन बंद झाला. कुटुंबीयांनी निधीची सासू शशी सिंह यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांना निधीच्या मृत्यूची माहिती मिळाली..पोलिसांनी निधीच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले. पोलीस निरीक्षक व्ही.ए. देसाई यांच्या माहितीनुसार, शवविच्छेदनादरम्यान निधीच्या कपड्यांमधून सुसाइड नोटही सापडली आहे. पोलिसांनी ही नोट तपासातील महत्त्वाचा पुरावा मानला असून, त्यामध्ये लिहिलेल्या मजकुराचीही पडताळणी केली जात आहे..पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे सौरभ सिंह आणि इशिताविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम १०८, ८५ आणि ५४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. कलम १०८ आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याशी संबंधित आहे, तर कलम ८५ हे पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून महिलेला होणाऱ्या क्रूरतेशी संबंधित आहे. कलम ५४ हे गुन्हा घडत असताना घटनास्थळी उपस्थित व्यक्तीने प्रवृत्त करण्याशी संबंधित आहे. तक्रार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले..Gujarat Crime: प्रसिद्ध मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन विद्यार्थिनी आढलल्या मृतावस्थेत ; ChatGPT ला विचारली जीवन संपवण्याची पद्धत.या प्रकरणात भाजप नेत्या शशी सिंह यांचे नावही चर्चेत आले आहे. मात्र, पोलिसांच्या माहितीनुसार त्यांना या FIRमध्ये आरोपी करण्यात आलेले नाही. सुरत भाजप अध्यक्ष भरत राठोड यांनी सांगितले की, शशी सिंह या कडोदरा मंडळाच्या भाजप महिला मोर्चाच्या उपाध्यक्ष आहेत. तसेच त्यांचे नाव FIRमध्ये नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांकडून आता निधीच्या कुटुंबीयांनी केलेले आरोप, सुसाइड नोट आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.