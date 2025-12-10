देश

Crime: विकृतीचा कळस! ६ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न फसला; व्यक्ती संतापला अन् चिमुकलीसोबत केलं असं काही की...

Man Raped Six Year Old Minor Girl: एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका सहा वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र तो यशस्वी न झाल्याने धक्कादायक कृत्य करण्यात आले.
Vrushal Karmarkar
गुजरातमधील राजकोट जिल्ह्यात निर्भया प्रकरणासारखीच एक घटना समोर आली आहे. ६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात असमर्थ झालेल्या एका व्यक्तीने तिच्या गुप्तांगात रॉड घातला. नंतर घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत १०० संशयितांची चौकशी केल्यानंतर आरोपीला अटक केली. गंभीर जखमी झालेल्या मुलीला राजकोटमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

