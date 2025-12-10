Crime: विकृतीचा कळस! ६ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न फसला; व्यक्ती संतापला अन् चिमुकलीसोबत केलं असं काही की...

गुजरातमधील राजकोट जिल्ह्यात निर्भया प्रकरणासारखीच एक घटना समोर आली आहे. ६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात असमर्थ झालेल्या एका व्यक्तीने तिच्या गुप्तांगात रॉड घातला. नंतर घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत १०० संशयितांची चौकशी केल्यानंतर आरोपीला अटक केली. गंभीर जखमी झालेल्या मुलीला राजकोटमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दाहोद जिल्ह्यातील एक कुटुंब राजकोटच्या अटकोट पोलीस स्टेशन परिसरातील एका गावात शेतात मजूर म्हणून काम करते. ४ डिसेंबर रोजी कुटुंब नेहमीप्रमाणे शेतात काम करत होते. त्यांच्या सहा वर्षांच्या आणि आठ महिन्यांच्या मुली जवळच खेळत होत्या. एका अज्ञात व्यक्तीने सहा वर्षांच्या मुलीचा तोंड दाबून तिचे अपहरण केले. त्यानंतर आरोपीने तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुलीच्या ओरडण्याने तो रोखला गेला..VIDEO : 'देव कोणत्या रूपात भेटेल, सांगता येत नाही…'; मंदिराबाहेर बसलेला कुत्रा देतोय 'आशीर्वाद', पाहा मनाला भिडणारा व्हिडिओ.त्यानंतर संतापलेल्या आरोपीने निष्पाप मुलीच्या गुप्तांगात धारदार रॉड खुपसला. मुलगी वेदनेने व्हिवळत होती. आरोपीच्या तावडीतून सुटण्यासाठी धडपडत होती. परंतु त्याने तिच्यावर दया दाखवली नाही. तिच्या गुप्तांगात रॉड घातल्यानंतर आरोपी तिला रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत सोडून पळून गेला. मुलगी गायब झाल्यावर तिच्या कुटुंबियांनी तिचा शोध सुरू केला. काही वेळातच ती जवळच आढळली. तेव्हा समोरची स्थिती पाहून कुटुंबियांच्या पायाखालची जमीन सरकली..कुटुंबाने मुलीला उपचारासाठी राजकोट येथील रुग्णालयात दाखल केले. जिथे सध्या तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांनी पोलिसांनाही घटनेची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि आरोपींचा शोध सुरू केला. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी दहा पथके तयार करण्यात आली. ज्यांनी अंदाजे १०० संशयितांची चौकशी केली. .मी फक्त लुथरा बंधूंचा स्लीपिंग पार्टनर; अटकेनंतर नाइटक्लबचा मालक अजय गुप्ताचा खळबळजनक दावा.यापैकी १० मुख्य आरोपींना मुलीसमोर हजर करण्यात आले. यादरम्यान मुलीने आरोपी राम सिंग तेरसिंगला ओळखले. पोलिसांनी राम सिंग तेरसिंगला अटक केली आणि त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीतही अशीच एक घटना घडली. जिथे सहा जणांनी निर्भयावर सामूहिक बलात्कार केला आणि नंतर तिच्या गुप्तांगात लोखंड घुसवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.