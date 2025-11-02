Crime News: धक्कादायक ! पंधरा वर्षांच्या मुलाने भावाची निर्घृणपणे केली हत्या; गर्भवती भावजयीलाही सोडलं नाही, अत्याचार करुन तिलाही संपवलं

गुजरातमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १५ वर्षीय मोठ्या भावाला मारहाण करून ठार मारले आणि नंतर त्याच्या घाबरलेल्या भावजयीवरर बलात्कार केला. त्यानंतर त्याने तिचीही निर्घृण हत्या केली. जुनागड शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका गावात हा गुन्हा घडला.हे कुटुंब मूळचे बिहारचे आहे. .हा धक्कादायक गुन्हा १६ ऑक्टोबर रोजी घडला आणि शुक्रवारी मृतदेह सापडल्यानंतर संपूर्ण कहाणी उघडकीस आली. बिहारमध्ये राहणाऱ्या मृत महिलेच्या पालकांनी विसावदर पोलिसांशी संपर्क साधला तेव्हा हा खून उघडकीस आला. .आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपी मुलगा एका डेअरीमध्ये काम करत होता आणि मोठ्या भावाने त्याला मारहाण केल्याचा आणि त्याचे पैसे चोरल्याचा आरोप असल्याने तो त्याच्यावर खूप रागावला होता. आरोपीने पोलिसांजवळ कबूल केले की त्याने त्याच्या भावाच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने वार केले आणि त्याला ठार केले. .दीर आपल्या पतीचा खून करतोय हे पाहून सहा महिन्यांची गर्भवती भावजय घाबरली. तिने त्याला खूप विनवणी केली. पण त्याने भावाला मारले त्यानंतर आरोपीने तिला सांगितले की जर तिने त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले तर तो तिला सोडून देईल.त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला. नंतर त्याने तिच्या पोटावर गुडघे टेकून तिचा गळा दाबून तिचा खून केला. त्याने तिला इतक्या क्रूरपणे मारले की तिच्या गर्भाशयातून गर्भ बाहेर आला. . पोलिसांनी मुलाच्या आईलाही अटक केली आहे, जिने तिच्या धाकट्या मुलाला खड्ड्यात दोन्ही मृतदेह पुरण्यास मदत केली. पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढले तेव्हा ते नग्न होते. त्या पुरूषाचे डोके खूप खराब झाले होते आणि महिलेचे शरीर देखील नग्न होते. गर्भ देखील तिच्या गर्भाशयातून बाहेर आला होता. मृतदेह पाच फूट खोल खड्ड्यात पुरण्यात आले होते आणि कपडे जाळण्यात आले होते. पोलिसांचे म्हणणे आहे की आरोपीची आई देखील गुन्ह्याच्या वेळी उपस्थित होती..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली?गुजरात राज्यातील जुनागढजवळच्या एका गावात. 2. आरोपीचे वय किती आहे?आरोपी मुलगा फक्त १५ वर्षांचा आहे. 3. गुन्ह्याचे कारण काय सांगितले गेले आहे?मोठ्या भावाने केलेली मारहाण आणि पैशांवरील वाद हे प्रमुख कारण होते. 4. पीडिता कोण होती?पीडिता आरोपीची सहा महिन्यांची गर्भवती भावजय होती. 5. आरोपीच्या आईची काय भूमिका होती?आईने दोन्ही मृतदेह पुरण्यात आणि कपडे जाळण्यात मदत केली. 6. पोलिसांनी आतापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे?पोलिसांनी आरोपी मुलगा आणि त्याच्या आईला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.