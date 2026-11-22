गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यात भुज-खावडा राष्ट्रीय महामार्गावर शनिवारी रात्री भीषण रस्ते अपघात झाला. भरधाव ट्रेलर ट्रक आणि कार यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या दुर्घटनेत लष्करी जवानांच्या कुटुंबातील सात जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन पुरुष, दोन महिला आणि तीन लहान मुलांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मृतांमध्ये अवघ्या तीन ते चार महिन्यांच्या दोन चिमुकल्या मुलींचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे..भुजहून रण ऑफ कच्छ पाहून परतताना काळाचा घालामिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त कुटुंबीय रण ऑफ कच्छला भेट देण्यासाठी गेले होते. पर्यटनस्थळाला भेट दिल्यानंतर ते भुज येथून परतत असताना त्यांच्या कारला ट्रेलर ट्रकने जोरदार धडक दिली. शनिवारी रात्री भुज-खावडा राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात घडला. संबंधित कार ह्युंदाई कंपनीची ऑरा असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.धडक इतकी भीषण होती की कारमधील सातही प्रवाशांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर वाहनाचा पूर्णपणे चुराडा झाला होता. कारच्या लोखंडी सांगाड्यात मृतदेह अडकून पडल्याने त्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अनेक तास प्रयत्न करावे लागले..रस्त्यावर मृतदेहांचे तुकडे, बचावकार्यासाठी अनेक तासअपघाताची तीव्रता इतकी जास्त होती की कारमधील प्रवाशांचे मृतदेह गंभीररीत्या विद्रूप झाले. धडकेच्या जोरामुळे मृतदेहांचे काही भाग रस्त्यावर विखुरले होते. दोन्ही वाहनांच्या परिसरात रक्ताचा सडा पडल्याचे भीषण चित्र घटनास्थळी दिसत होते. कारच्या पूर्णपणे चक्काचूर झालेल्या भागातून मृतदेह बाहेर काढणे हे बचाव पथकासमोर मोठे आव्हान होते.घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक विकास सुंडा यांनी अपघातस्थळी धाव घेतली. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करण्यासोबतच रुग्णालयातही भेट दिली..Ambad Accident : दुचाकी चालक युवक विजेच्या पोलला धडकल्याने अपघातात जागीच ठार: परीक्षेचा पेपर देऊन तीर्थपुरीला जाताना घडली घटना.मृतांची ओळख पटलीया अपघातातील सातही मृत व्यक्ती उत्तराखंडमधील गढवाल भागातील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ते भुज येथे तैनात असलेल्या लष्करी जवानांच्या कुटुंबातील सदस्य होते.मृतांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. रिंकी नितीन गुसाईं (३५), त्यांची चार महिन्यांची मुलगी वामिका, सौरभ सिंह नेगी (३०), त्यांची पत्नी सविता सौरभ सिंह नेगी (३०), त्यांची तीन महिन्यांची मुलगी शिविका, राजेश रावत (३५) आणि त्यांची सात वर्षांची मुलगी रक्षिता अशी मृतांची ओळख पटली आहे..राजस्थानमध्येही कुटुंबावर काळाचा घाला; नऊ जणांचा मृत्यूदरम्यान, राजस्थानमधील कोटा येथेही शनिवारी रात्री अशाच प्रकारची भीषण दुर्घटना घडली. कोटा-उदयपूर राष्ट्रीय महामार्गावर एका कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक दिली. या अपघातात एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा मृत्यू झाला..हे कुटुंब महाराष्ट्रातील असून राजस्थानमधील खाटू श्याम मंदिराचे दर्शन घेऊन परतत होते. त्यांच्या फोर्स क्रूझर गाडीमध्ये एकूण १५ जण प्रवास करत होते. अपघातात नऊ जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर जखमी झालेल्या सहा जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गुजरातमधील कच्छ आणि राजस्थानमधील कोटा येथे एकाच रात्री घडलेल्या या दोन भीषण अपघातांत एकूण १६ जणांना जीव गमवावा लागला..Highway Accident: चिपळुणातील बाप-लेकीचा अपघातात मृत्यू ,सुरूरजवळ घटना; तीन वेळा उलटली मोटार, मुलासह तिघे गंभीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.