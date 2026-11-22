गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील खावडा परिसरात भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. कार आणि ट्रेलरच्या धडकेत आर्मी कुटुंबातील ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. भुज-खावडा राष्ट्रीय महामार्गावर एक कार ट्रेलरवर आदळल्याने हा अपघात घडला असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातमध्ये भुज-खावडा राष्ट्रीय महामार्गावर शनिवार (ता. २१) रोजी रात्रीच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. उत्तराखंडमधील एक आर्मी कुटुंब कच्छला भेट देण्यासाठी जात असताना राष्ट्रीय महामार्गावरील खावडाजवळ ट्रेलर आणि कारची धडक झाली. या भीषण धडकेत कारचे दोन तुकडे झाले असून आर्मी कुटुंबातील सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये ३ चिमुकल्यांसह ७ जणांचा समावेश आहे..Crime News: नराधमाचं ४ वर्षीय पोटच्या लेकीसोबत धक्कादायक कृत्य, शिक्षक बापाला अटक; घटनेनं खळबळ.कारचे दोन तुकडेशनिवारी रात्री सुमारे साडेनऊ वाजता आर्मी कुटुंब कारमधून खावडा ते भुजकडे जात असताना ट्रेलर आणि कारची एकमेकांना धडक बसली. ही धडक इतकी भीषण होती की कारचे दोन तुकडे झाले असून चक्काचूर झाला. या अपघातानंतर बघ्यांची मोठी गर्दी झाली असून अपघातस्थळावरील दृश्य हृदयद्रावक असून रस्त्यावर मृतदेह विखुरले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली. तथापि, या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते..मृतांची माहितीगुजरातमध्ये भुज-खावडा राष्ट्रीय महामार्गावर घडलेल्या या अपघातात ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सौरभ सिंग, जसपाल सिंग नेगी, सविता सौरभ सिंग नेगी, शिविका सौरभ सिंग नेगी, रिंकी नितीन गुन्साई, वामिका नितीन गुन्साई, राजेश सिंग रावत आणि रक्षिता राजेश रावत अशी मृतांची ओळख पटली आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ७ दिवस पॉवर ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल.दरम्यान, या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि बचाव पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी भुज येथील जी.के. जनरल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहेत. सध्या अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.