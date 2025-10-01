Crime News : गरबा खेळण्यासाठी गेलेल्या दलित तरूणीला शिवीगाळ करत मारहाण; केस ओढून बाहेर काढलं; नेमका कुठं घडला प्रकार?

Dalit girl attacked and abused during Garba event in Gujarat : नवरात्रोत्सवानिमित्त गरबा खेळण्यासाठी गेलेल्या दलित तरूणीला शिवीगाळ करत तिला मारहाण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गुजरातच्या महिसागर जिल्ह्यातील भरोडी गावात ही घटना घडली. या प्रकरणी तरुणीच्या तक्रारीनंतर चार महिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘तू आमच्या बरोबरीची नाहीस, आमच्या गरब्यात येऊ नको’, असं म्हणत या महिलांनी तिला मारहाण केल्याची माहिती आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, २५ वर्षीय तरूणी गांधीनगर येथील एका महाविद्यालयात अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेते. गेल्या शुक्रवारी ती तिच्या मैत्रिणींसह गरबा खेळण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी चार महिलांनी तिला अडवण्याचा प्रयत्न केला. तुमचे लोक आमच्याशी बरोबरी करू शकत नाहीत. आमच्याबरोबर गरबा खेळू नका” असं या महिलांनी तरुणीला म्हटलं. यावरुन त्यांच्यात वाद सुरु झाला..Navratri Garba and Condom Sales: नवरात्रीत गरबा दांडियाचा आणि कंडोम विक्री वाढण्याचा काय आहे संबंध? आकडेवारीतून कळेल सिक्रेट.दरम्यान, हा वाद इतका विकोपाला गेला की या महिल्यांनी तरुणीला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तरुणीने रागात गरब्याची साऊंट सिस्टिंम बंद केली. तसेच आयोजकांकडे याची तक्रार केली. मात्र, तेवढ्यात आरोपी महिलांनी तिथे येऊन तक्रार का केली म्हणत तरुणीला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तसेच तिचे केस ओढत तिला गरब्याच्या मंडपातून बाहेर काढले..Garba and Dandiya Nights: भारतात 'या' 6 शहरांमध्ये असते गरबा-दांडियाची धूम, नवरात्रीत मित्रांसह एकदा नक्की भेट द्या .याप्रकरणी तरुणीने पोलिसांत तक्रार केली असून तिच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी चारही महिलांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. लोमा पटेल, रोशनी पटेल आणि वृष्टी पटेल, अशी आरोपी महिलांची नावं आहेत. या महिलांविरोधात आता भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ११५ (२), कलम ५४, कलम ३५१ (१) आणि ३५२ अंतर्गत तसेच अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.