Ahmedabad Fire: फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण आग; स्फोटांनी हादरला परिसर, ८ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी, कुठे घडली घटना?

गुजरातच्या अहमदाबादमधील एका फटाक्यांच्या कारखान्यात शनिवारी भीषण आग लागून मोठा अपघात झाला. महमूदपुरा भागातील गेटरोड रोडवरील टॅलेंट फायरवर्क्स कारखान्यात अनेक मोठे स्फोट झाले आहे. ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, १५ हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाची अनेक वाहने घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आग विझवण्यासोबतच मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले..स्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, आग लागल्यानंतर लगेचच कारखान्याच्या आत सतत स्फोटांचे आवाज ऐकू येऊ लागले, ज्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांमध्ये घबराट पसरली. जखमींना तात्काळ विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. पाच जणांवर एलजी रुग्णालयात आणि चार जणांवर सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर इतरांवरही विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत..दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेली १५ वर्षांची भारतीय नेमबाज अखेर सापडली! पोलीस तपासात कोणतं कारण समोर आलं?.मिळालेल्या माहितीनुसार, टॅलेंट फायरवर्क्स फॅक्टरी मेहुल डोडिया नावाचा व्यक्ती चालवतो. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता, बचाव कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी अहमदाबादचे महापौर, महानगरपालिका आयुक्त आणि अनेक वरिष्ठ महानगरपालिका व प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांनीही परिसर सील केला असून तपास सुरू केला आहे. आगीचे कारण सध्या अस्पष्ट आहे. .अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सखोल तपासानंतरच अपघाताचे कारण आणि जबाबदार व्यक्तींची ओळख जाहीर केली जाईल. प्रशासनाने म्हटले आहे की, तपास अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. अग्निशमन दल आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि कारखान्याच्या आवारात अडकलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी कार्यरत आहे..सोनम वांगचुक यांची प्रकृती कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली अधिकृत माहिती, पत्नीचा रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतकांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि जखमींच्या शीघ्र आरोग्यासाठी प्रार्थना केली. पंतप्रधानांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (PMNRF) मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.