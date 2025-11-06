देश

Gujarat Riots 2002 : गुजरात दंगलीतील तीन आरोपींची २३ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता; अनेक साक्षीदारांचा मृत्यू , पुरावे गायब, तपास अधिकारीही...

Gujarat Riots Case : अनेक साक्षीदारांचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित साक्षीदारांनी न्यायालयात सहकार्य केले नाही. महत्त्वाची व्हिडिओ कॅसेट आणि शस्त्र पुरावे कधीच सादर झाले नाहीत. यामुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली.
Gujarat Riots 2002 : गुजरात दंगलीतील तीन आरोपींची २३ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता; अनेक साक्षीदारांचा मृत्यू , पुरावे गायब, तपास अधिकारीही...
Yashwant Kshirsagar
Summary

गुजरात दंगलीतील तीन आरोपींना २३ वर्षांनंतर अहमदाबाद न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले.

आरोपींवर एके-४७ आणि रिव्हॉल्व्हरने गोळीबार केल्याचा आरोप होता.

सतीश दलवाडी यांनी दिलेली व्हीएचएस टेप हा पुरावा मानला जात होता.

गुजरातमधील २००२ च्या दंगल प्रकरणात अहमदाबाद न्यायालयाने तीन आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. त्यांच्यावर एके-४७ बाळगल्याचा आणि रिव्हॉल्व्हरने फायरिंग केल्याचा आरोप होता. शांतता समितीचे सदस्य सतीश दलवाडी यांनी रेकॉर्ड केलेली व्हीएचएस टेप हा याचा पुरावा असल्याचे सांगितले जात होते.

