Gujarat Riots 2002 : गुजरात दंगलीतील तीन आरोपींची २३ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता; अनेक साक्षीदारांचा मृत्यू , पुरावे गायब, तपास अधिकारीही...

Summaryगुजरात दंगलीतील तीन आरोपींना २३ वर्षांनंतर अहमदाबाद न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले.आरोपींवर एके-४७ आणि रिव्हॉल्व्हरने गोळीबार केल्याचा आरोप होता.सतीश दलवाडी यांनी दिलेली व्हीएचएस टेप हा पुरावा मानला जात होता..गुजरातमधील २००२ च्या दंगल प्रकरणात अहमदाबाद न्यायालयाने तीन आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. त्यांच्यावर एके-४७ बाळगल्याचा आणि रिव्हॉल्व्हरने फायरिंग केल्याचा आरोप होता. शांतता समितीचे सदस्य सतीश दलवाडी यांनी रेकॉर्ड केलेली व्हीएचएस टेप हा याचा पुरावा असल्याचे सांगितले जात होते. .काय प्रकरण आहे?१४ एप्रिल २००२ रोजी दरियापूर पोलिस ठाण्यात दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले. सतीशने पोलिसांना एक कॅसेट दिली ज्यामध्ये आलमगिरी शेख, हनीफ शेख, इम्तियाज शेख, रौफमिया सईद आणि इतर अनेक जण शस्त्रे बाळगताना दिसत होते. पोलिसांच्या आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की इम्तियाजकडे एके-४७ सारखी शस्त्रे होती आणि एक अज्ञात व्यक्ती रिव्हॉल्व्हरवरून गोळीबार करत होता. त्यांचे लक्ष्य हिंदू समुदाय होता. .आरोपी, साक्षीदाराचा मृत्यू, टेप गायब२३ वर्षे चाललेल्या खटल्यात, एक आरोपी हनीफ शेख आणि अनेक साक्षीदारांचा मृत्यू झाला होता. तपास अधिकारीही निघून गेला होता. उर्वरित साक्षीदारांनी न्यायालयात सहकार्य केले नाही. एका साक्षीदाराने सांगितले, "मी चहा पीत असताना माझी सही घेण्यात आली." सतीश दलवाडी म्हणाले, "मला काय रेकॉर्ड केले होते ते आठवत नाही." पोलीस उपनिरीक्षक एच.एच. चौहान यांनीही आपली बाजू मांडली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, व्हिडिओ कॅसेट कधीही न्यायालयात सादर केली गेली नाही..न्यायालयाचा निकालन्यायालयाने म्हटले की, "व्हिडिओ किंवा शस्त्र दोन्ही जप्त करण्यात आले नाहीत. आरोपींकडे शस्त्रे असल्याचा कोणताही तोंडी किंवा लेखी पुरावा नाही." शस्त्रास्त्र कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत कलमे लावण्यात आली, परंतु कोणताही आधार नव्हता. अखेर, आलमगिरी शेख, इम्तियाज शेख आणि रौफमिया सईद यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली..FAQs हा खटला कोणत्या वर्षाशी संबंधित होता? → हा खटला २००२ सालच्या गुजरात दंगलींशी संबंधित होता.आरोपींवर कोणते आरोप होते? → त्यांच्यावर एके-४७ आणि रिव्हॉल्व्हरने गोळीबार करण्याचे आरोप होते.मुख्य पुरावा कोणता होता? → सतीश दलवाडी यांनी दिलेली व्हीएचएस व्हिडिओ टेप मुख्य पुरावा होती.टेप न्यायालयात सादर झाली का? → नाही, ती टेप कधीच न्यायालयात सादर झाली नाही.साक्षीदारांनी काय भूमिका घेतली? → अनेक साक्षीदार मरण पावले आणि उर्वरितांनी सहकार्य केले नाही.न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय होता? → पुराव्याअभावी तिन्ही आरोपींना निर्दोष मुक्तता देण्यात आली.