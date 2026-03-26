Surat Mumbai Rail: सुरतहून मुंबईला थेट लोकल सेवा? 300 किमीचा प्रवास झपाट्याने!

नितीन बिनेकर सुरत : मुंबई महानगर प्रदेशची उत्तरेकडे झपाट्याने होत असलेली वाढ आणि दक्षिण गुजरातमधील वाढता औद्योगिक विकास लक्षात घेता, लवकरच सुरत ते मुंबईदरम्यान थेट उपनगरी सेवा सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..सुरत रेल्वे स्थानक पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत दोन स्वतंत्र फलाट उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार भविष्यात सुरत आणि मुंबईला नमो भारत आणि वंदे मेट्रोसारख्या जलद उपनगरी सेवांद्वारे जोडले जाण्याची शक्यता आहे..मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट हबच्या धर्तीवर रेल्वे मंत्रालय, गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि महापालिकेच्या माध्यमातून सुरत रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यात रेल्वे, बस, मेट्रो, बीआरटीएस आणि शहरातील इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे..या प्रकल्पाचे आतापर्यंत ४६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, डिसेंबर २०२७ पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याअंतर्गत दोन स्वतंत्र फलाट उपनगरी सेवांसाठी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या मुंबईची उपनगरीय रेल्वेसेवा विरार आणि डहाणूपर्यंत असली, तरी पुढे वापी, वलसाड, नवसारी आणि सुरतपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर दैनंदिन प्रवासी प्रवास करत आहेत..सुरतमधील हिरे, कापड उद्योग, वापी-वलसाड औद्योगिक पट्टा तसेच मुंबईतील सेवा क्षेत्रामुळे या मार्गावरील प्रवासी संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या या मार्गावर मेल- एक्स्प्रेससह मेमू- डेमू गाड्या धावत असल्या, तरी पूर्ण विकसित उपनगरी सेवा उपलब्ध नाही. ही बाब लक्षात घेता, सुरत ते मुंबईदरम्यानच्या ३०० किमीच्या अंतरासाठी नमो भारत आणि वंदे मेट्रोसारख्या जलद उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहे. त्यासाठी सुरत स्थानकावर दोन स्वतंत्र फलाट उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे..मुंबई आणि सुरतदरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. भविष्यातील वाढती प्रवासीसंख्या लक्षात घेऊन सुरत स्थानकात उपनगरी सेवांसाठी दोन स्वतंत्र फलाट उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे भविष्यात दोन शहरांदरम्यान उपनगरी सेवा सुरू करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील.- दुशन राठोड, मुख्य आर्किटेक्ट, गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ.