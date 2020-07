'वर्दी तुझ्या बापाने दिली नाही',असं मंत्र्यांच्या मुलाला सुनावणाऱ्या सुनिताचा राजीनामा

सूरत - गुजरात सरकारमधील मंत्री कुमार कनानी यांचा मुलगा आणि महिला कॉन्स्टेबल यांच्यातील वाद आता आणखी चर्चेत आला आहे. या प्रकरणामध्ये महिला कॉन्स्टेबलला सोशल मीडियावरून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. कुमार कनानी यांच्या मुलाने कॉन्स्टेबलला बदली करण्यासह वर्दी उतरवण्याची धमकी दिली होती. यानंतर महिला कॉन्स्टेबल सुनिता यादवने म्हटलं होतं की, 'मी सरकारी नोकरी करते कुणाच्या बापाची नाही. ते इतर लोक असतील जे नेता आणि मंत्र्यांची गुलामी करतात. वर्दी तुझ्या बापाने दिली नाही.'आता सुनिताने तिच्या नोकरीचा राजीनामा दिला आहे.

मंत्र्यांच्या मुलाशी वाद झाल्यानंतर सुनिताला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. त्याआधी सुनिताने राजीनामा दिला मात्र तो स्वीकारला नाही. त्यानंतर त्याच भागत तिची बदली करण्यात आली असल्याची माहिती समजते. ही बदली म्हणजे मंत्र्याच्या मुलाच्या म्हणण्याप्रमाणेच असल्याचं सुनिताने म्हटलं आहे.

#Gujarat. This video has gone viral showing heated arguments between a woman constable Sunita Yadav & son of BJP minister of state for health in Surat over breaking of night curfew rules. Yadav has resigned today apparantly in frustration as her seniors did nothing @DeccanHerald pic.twitter.com/jrieEPgmOm

— satish jha. (@satishjha) July 11, 2020