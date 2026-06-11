प्रसिद्ध गायकाच्या जिमबाहेर गोळीबार, सलमानसोबत संबंधामुळे टार्गेट; बिश्नोई गँगने घेतली हल्ल्याची जबाबदारी

Firing at Guru Randhawa-owned gym in Delhi: पुण्यात जिम मालकावर गोळीबाराची घटना मध्य रात्री घडली. आता असाच प्रकार दिल्लीत घडला असून प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरु रंधावाच्या मालकीच्या जीमबाहेर गोळीबार केलाय. या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. गोळीबाराची घटना घडल्यानंतर जिम परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्नोईच्या गँगने सोशल मीडियावर पोस्ट करत या गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारलीय. Gunfire Outside Guru Randhawa's Gym Sparks Security Concerns.सोशल मीडियावर बिश्नोई गँगकडून एक ऑडिओ क्लिप शेअर करण्यात आलीय. सलमानसोबतच्या संबंधामुळे गुरु रंधावाला टार्गेट केलं आहे. हा फक्त ट्रेलर असल्याचंही त्यात म्हटलंय. गोळीबाराच्या घटनेनंतर दिल्ली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. जिम बाहेरचं सीसीटीव्ही फूटेज ताब्यात घेतलं असून अधिक तपास केला जात आहे. दहशत पसरवण्यासाठी बिश्नोईच्या नावाचा वापर केला जातोय का याचीही तपासणी पोलीस करत आहेत..Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर .काळवीट शिकार प्रकरणानंतर लॉरेन्स बिश्नोईच्या गँगकडून अभिनेता सलमान खानला टार्गेट करण्यात येत आहे. सलमान खानच्या घराबाहेरही गोळीबार केला गेला होता. तसंच सलमानशी जवळीक साधणाऱ्यांनाही टार्गेट केलं जाईल अशा धमक्या बिश्नोई गँगकडून दिल्या जातात. दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या मुंबईतील घराबाहेरही गोळीबार झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.