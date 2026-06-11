देश

प्रसिद्ध गायकाच्या जिमबाहेर गोळीबार, सलमानसोबत संबंधामुळे टार्गेट; बिश्नोई गँगने घेतली हल्ल्याची जबाबदारी

Guru Randhawa: प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरु रंधावाच्या जिम बाहेर गोळीबाराची घटना घडली असून यामुळे राजधानी दिल्लीत खळबळ उडाली आहे. या घटनेची जबाबदारी बिश्नोई गँगने घेत सलमानसोबत संबंधामुळे टार्गेट केलं असल्याचं म्हटलंय.
Guru Randhawa

Delhi Shooting Near Guru Randhawa's Gym Under Investigation

Esakal

सूरज यादव
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Firing at Guru Randhawa-owned gym in Delhi: पुण्यात जिम मालकावर गोळीबाराची घटना मध्य रात्री घडली. आता असाच प्रकार दिल्लीत घडला असून प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरु रंधावाच्या मालकीच्या जीमबाहेर गोळीबार केलाय. या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. गोळीबाराची घटना घडल्यानंतर जिम परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्नोईच्या गँगने सोशल मीडियावर पोस्ट करत या गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारलीय. Gunfire Outside Guru Randhawa's Gym Sparks Security Concerns

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