Police Constable Case : मोठी बातमी! मंत्र्यांच्या बंगल्यात आढळला पोलिस कॉन्स्टेबलचा मृतदेह; घात की अपघात? संशय बळावला

Gurugram Constable End Life : हरियाणाच्या गुरुग्राममधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कॅबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह (Minister Rao Narbir Singh) यांच्या अधिकृत बंगल्यात तैनात असलेल्या एका पोलिस कॉन्स्टेबलने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. हा कॉन्स्टेबल गार्ड रूममध्ये तैनात होता आणि एका सहकाऱ्याला तो बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. यानंतर तातडीने ही माहिती मंत्र्यांना आणि पोलिसांना देण्यात आली. कॉन्स्टेबलला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..नेमकं काय घडलं?मृताची ओळख ४९ वर्षीय कॉन्स्टेबल जगबीर सिंह अशी झाली आहे. तो झज्जर जिल्ह्यातील सुखपुरा गावचा रहिवासी होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जगबीर सिंह राव नरबीर सिंह यांच्या बंगल्याच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षा ड्युटीवर तैनात होता. प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या असल्याचे मानले जात आहे, परंतु घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट आढळली नाही. पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत..कॉन्स्टेबलचा मृतदेह गार्ड रूममध्ये आढळलाही घटना गुरुग्राममधील सिव्हिल लाइन्स परिसरात पहाटे २:३० वाजता घडली. हरियाणाचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह यांच्या अधिकृत बंगल्यात सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या कॉन्स्टेबलचा मृतदेह गार्ड रूममध्ये आढळला. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला..पोलिसांचं म्हणणं काय?सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्याचे एसएचओ कृष्णा कुमार यांनी सांगितले, "आम्हाला संशय आहे की कॉन्स्टेबलने कोणतातरी विषारी पदार्थ सेवन केला असावा, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. मात्र, पोस्टमॉर्टम अहवालानंतरच याबाबत स्पष्टता होईल." पोलिसांनी असेही नमूद केले की, मृताच्या कुटुंबाने अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही किंवा कोणतेही निवेदन दिलेले नाही. कुटुंबाच्या निवेदनानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल..बंगल्याच्या सुरक्षेसाठी तैनातमाहितीनुसार, मृत कॉन्स्टेबल जगबीर सिंह हा माजी सैनिक होता आणि २०१४ मध्ये हरियाणा पोलिसात सामील झाला होता. राव नरबीर सिंह मंत्री झाल्यापासून तो त्यांच्या बंगल्याच्या सुरक्षेसाठी तैनात होता. इतर अनेक पोलिसांसह तो सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग होता.