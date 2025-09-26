Crime News : तुम्ही खूप सुंदर दिसता, आपण मैत्री करायची ? हवालदाराचा महिलेला मॅसेज अन् पुढं जे घडलं...

Summaryतपासात आरोपी हा ईव्हीआरमध्ये तैनात असलेला कॉन्स्टेबल विजय असल्याचे समोर आले.सुरुवातीला पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रकरण मिटवण्याचा सल्ला दिल्याचा महिलेचा आरोप आहे.सोशल मीडियावर प्रकरण उघड केल्यानंतर विजयला निलंबित करून एफआयआर दाखल झाला..एका पोलिस हवालदाराला महिलेला आक्षेपार्ह मॅसेज पाठवणे चांगलंच महागात पडले आहे. त्याला निलंबित करण्यात आले आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना हरियानातील गुरुग्राममध्ये घडली. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला महिलेची तक्रार नोंदवण्याऐवजी तिलाच प्रकरण मिटवण्याच सल्ला दिला, पण तिने ही बाब सोशल मीडियावर पोस्ट केली तेव्हा आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. .एका ५० वर्षीय महिलेला इंस्टाग्रमावर एक मेसेज आला. तो पाठवणाऱ्याने तिचा वाहन क्रमांक आणि मोबाईल नंबर तिच्यासोबत शेअर केला, नंतर तिच्या सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्रामवर एक मेसेज पोस्ट केला, "तुम्ही खूप सुंदर आहात, आपण मित्र होऊ शकतो का?"तिने याबबात सायबर क्राइम ईस्ट पोलिस स्टेशनला ही बाब कळवली. तेव्हा तपासात आरोपी दुसरा तिसरा नसून ईव्हीआरमधील कॉन्स्टेबल विजय असल्याचे समोर आले . त्याचाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे आणि त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. .पण त्याआधी पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्या पोलिस कॉंस्टेबलला पाठिशी घालत आपल्याला प्रकरण मिटविण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप महिलेने केला. तिने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओही पोस्ट केला आहे, ज्यात तिने तिचा अनुभव कथन केला आहे. .व्हिडिओमध्ये पीडित महिला सांगते की, १४ सप्टेंबर रोजी, रात्री १२:३० च्या सुमारास, ती तिच्या कारने आरडी सिटी गेट क्रमांक २ वरून निघाली. घरी पोहोचताच, १:४५ वाजता, तिला सोशल मीडियावर सिमरन चोप्रा नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून एक मेसेज आला. पाठवणाऱ्याने मैत्रीपूर्ण स्वरात बोलायला सुरुवात केली..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.मॅसेज पाठवणाऱ्याने म्हटले, "मॅडम, तुम्ही या गेटवरून टाटा पंच कारमधून बाहेर पडलात ना?" आश्चर्यचकित झालेल्या महिलेने उत्तर दिले, "हो, मीच आहे, पण तुम्ही मला इतक्या रात्री कसे ओळखले?" समोरु उत्तर आले की, "मॅडम, पोलिसांची नजर खूप तीक्ष्ण असते तुम्ही खूप सुंदर आहात. आपण मित्र होऊ शकतो का?" या प्रकरणाभोवतीचा प्रश्न असा आहे की या व्यक्तीला महिलेच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटबद्दल कसे कळले?.पण त्याच्या उत्तराने पीडितेला धक्का बसला. तिने पाठवणाऱ्याला फक्त फटकारले नाही तर आरोपीविरुद्ध सायबर क्राइम ईस्ट पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रारही दाखल केली. तपासानंतर असे उघड झाले की आरोपी दुसरा कोणी नसून ईव्हीआरमध्ये तैनात कॉन्स्टेबल विजय होता. महिलेचा दावा आहे की पोलिस स्टेशनमधील अधिकाऱ्यांसह सर्वांनी तिची थट्टा केली. आरोपींवर कारवाई करण्याऐवजी सायबर पूर्व पोलिस स्टेशनमधील अधिकाऱ्यांनी तिलाच सल्ला दिला..पीडितेने सोशल मीडियावर पोस्ट करून घटना आणि पोलिस आणि अधिकाऱ्यांची वृत्ती उघड केली. त्यानंतर, पोलिसांनी ईव्हीआरवर तैनात असलेल्या आरोपी कॉन्स्टेबलविरुद्ध एफआयआर दाखल केला, त्याला निलंबित केले आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. .FAQsप्र.१: घटना कुठे घडली? 👉 ही घटना हरियाणातील गुरुग्राममध्ये घडली.प्र.२: आरोपी कोण आहे? 👉 आरोपी कॉन्स्टेबल विजय, जो ईव्हीआरमध्ये तैनात होता.प्र.३: महिलेला मेसेज कसा आला? 👉 इंस्टाग्रामवरून सिमरन चोप्रा नावाच्या अकाउंटवरून आक्षेपार्ह मेसेज आला.प्र.४: महिलेने काय पाऊल उचलले? 👉 तिने सायबर क्राईम ईस्ट पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली.प्र.५: सुरुवातीला पोलिसांनी काय प्रतिक्रिया दिली? 👉 पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रकरण मिटवण्याचा सल्ला दिला, असे महिलेचे म्हणणे आहे.प्र.६: आरोपीवर कोणती कारवाई झाली?👉 आरोपी कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले आणि त्याच्यावर एफआयआर दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.