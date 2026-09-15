Woman biker hit and run: महिला रायडरला धडक देणारा कारचालक नेमका कोण? राजस्थानमधून केली अटक, व्हिडीओ झाला होता व्हायरल

Kalyan Bainsla Arrested in Rajasthan: गुरुग्राममध्ये एका महिला रायडरचा पाठलाग करून तिच्या दुचाकीला धडक देणारा कारचालक कल्याण बैंसला याला राजस्थानमधील दौसा येथून अटक करण्यात आली आहे. देशभरात संताप व्यक्त झालेल्या या ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील हे मोठे यश मानले जात आहे. .बैंसलासोबत त्याचा मित्र लवनीश यालाही ताब्यात घेण्यात आले असून या प्रकरणात त्याचा कितपत सहभाग होता, याचा तपास पोलीस करत आहेत. रविवारी सकाळी ही घटना घडल्यापासून बैंसला फरार होता आणि पोलीस त्याचा कसून शोध घेत होते. आता त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..US Student Visa Update: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या व्हिसा नियमांना स्थगिती.ही घटना रविवारी गुरुग्राममधील गोल्फ कोर्स रोडवर घडली. शिवानी चौहान ऊर्फ सिया ही तरुणी आपल्या रायडर्सच्या समूहासोबत जात असताना बैंसलाच्या कारने तिचा पाठलाग सुरू केला. कारमधील व्यक्ती दारूच्या नशेत असल्याचे वाटल्याने सियाने त्यांना सुरक्षित अंतर राखण्यास सांगितले. मात्र, त्यानंतर कारचालकाने वाहनाचा वेग वाढवून तिच्या दुचाकीला बाजूने जोरदार धडक दिली..या अपघातात सिया दुचाकीवरून खाली पडली आणि रस्त्यावर काही मीटर फरफटत गेली. यामध्ये ती थोडक्यात बचावली असून तिला किरकोळ दुखापत झाली आहे. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन गुरुग्राम पोलिसांनी शिवानी चौहान हिचा जबाब नोंदवला असून तिचा न्यायालयीन जबाब नोंदवण्यासाठी तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ आणि सियाच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी या प्रकरणात खुनाचा प्रयत्न केल्याचे कलम वाढवले..Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा.व्हिडिओमध्ये कारचालक जाणीवपूर्वक दुचाकीला धडक देताना दिसत असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले होते. सुरुवातीला निष्काळजीपणे वाहन चालवणे आणि दुखापत केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, मात्र नंतर कठोर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, आरोपी कल्याण बैंसला याने आपल्यावरील आरोप फेटाळत ही धडक हेतुपुरस्सर दिली नसल्याचा दावा केला होता. यू-टर्न घेताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचे आणि दुचाकी चालवणारी व्यक्ती महिला आहे याची आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्याने म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.