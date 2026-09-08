बायकोचं शीर कापून फ्रीजमध्ये ठेवलं! जेलमधून सुटल्यानंतर पत्नीच्या 'शुगर डॅडी'ला ठार मारण्याची धमकी

Guwahati police arrest cab driver: आसाममधील गुवाहाटी येथे पतीने आपल्या पत्नीची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रामानुज गोस्वामी नावाच्या एका कॅब चालकाने कौटुंबिक वादानंतर आपली पत्नी रिया हिची धारदार शस्त्राने हत्या केली. त्यानंतर त्याने पत्नीचे शीर धडापासून वेगळे करून काळ्या रंगाच्या पॉलिथिन पिशवीत गुंडाळले आणि फ्रीजमध्ये लपवून ठेवले..हत्येनंतर आरोपीने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले. चौकशीदरम्यान आरोपीने आपला गुन्हा मान्य केला असून आपल्याला या कृत्याचा कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच जर आपण कधी तुरुंगातून बाहेर आलो, तर पत्नीच्या कथित 'शुगर डॅडी'लाही ठार मारू, अशी धमकी त्याने पोलिसांसमोर दिलीय..हवामानाचा अंदाज अन् पायलटनं फिरवला निर्णय; राहुल गांधींच्या विमानाला का करावं लागलं 'गो-अराउंड'? लँडिंगच्या १० मिनिटांपूर्वी काय घडलं?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसिष्ठापूर येथील एका घरात राहणारे हे दांपत्य कुटुंबातील सदस्यांचे फोन उचलत नव्हते. त्यामुळे नातेवाइकांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच हाटीगाव पोलीस ठाण्याचे पथक रात्री पावणेदहाच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचले.पोलिसांनी घरात प्रवेश केला असता त्यांना रियाचे धड खोलीत पडलेले आढळले, तर तिचे कापलेले शीर फ्रीजमध्ये लपवून ठेवल्याचे समोर आले. याशिवाय मृतदेहाची काही बोटेही कापलेली होती, संपूर्ण घरात रक्ताचे डाग पडले होते आणि घरातील सामान अस्ताव्यस्त पसरलेले होते..फॉरेन्सिक पथक आणि पोलिसांनी घटनास्थळावरून हत्येसाठी वापरलेले हे धारदार शस्त्र आणि इतर पुरावे जप्त केले आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, मृतदेह सापडण्यापूर्वी २४ ते ४८ तास आधी ही हत्या करण्यात आली असावी. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे..Thalapathy Vijay Assembly Row : हनुवटीवर हात अन् MISA कायद्याचा संदर्भ; स्टॅलिन यांच्यावरील 'त्या' कृतीवर विधानसभेत गदारोळ का झाला? थलपथी विजय यांचं स्पष्टीकरण.पत्नीचे इतर कोणाशी तरी अनैतिक संबंध असल्याचा संशय आरोपीला होता. याच संशयावरून झालेल्या जोरदार भांडणात रागाच्या भरात त्याने हे पाऊल उचलले असल्याचे तपासात समोर आले आहे. मृतदेहाचे काही भाग कुत्र्याला खाऊ घातल्याच्या चर्चेबाबत विचारले असता, पोलीस या सर्व बाजूंची पडताळणी करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय तपासणीत आरोपी रामानुज हा एचआयव्ही आणि हेपेटायटिस सी या आजारांनी ग्रस्त असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.