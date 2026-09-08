देश

बायकोचं शीर कापून फ्रीजमध्ये ठेवलं! जेलमधून सुटल्यानंतर पत्नीच्या 'शुगर डॅडी'ला ठार मारण्याची धमकी

Cab Driver Beheads Wife, Hides Head in Fridge: हत्येनंतर आरोपीने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले. चौकशीदरम्यान आरोपीने आपला गुन्हा मान्य केला असून आपल्याला या कृत्याचा कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचे म्हटले आहे.
crime news

crime news

esakal

संतोष कानडे
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Guwahati police arrest cab driver: आसाममधील गुवाहाटी येथे पतीने आपल्या पत्नीची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रामानुज गोस्वामी नावाच्या एका कॅब चालकाने कौटुंबिक वादानंतर आपली पत्नी रिया हिची धारदार शस्त्राने हत्या केली. त्यानंतर त्याने पत्नीचे शीर धडापासून वेगळे करून काळ्या रंगाच्या पॉलिथिन पिशवीत गुंडाळले आणि फ्रीजमध्ये लपवून ठेवले.

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