हॉटेलमध्ये गोळीबार करत ५ जणांची हत्या, हॉटेल मालकिणीसह एकाच कुटुंबातल्या चौघांना संपवलं

गुवाहाटीत सोमवारी रात्री हॉटेलमध्ये झालेल्या गोळीबारात ५ जणंचा मृत्यू झाला आहे. हॉटेलचे मालक आणि ते भाड्याने घेतलेल्यांमध्ये झालेल्या वादातून ही गोळीबाराची घटना घडली. यात पाच जणांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास जीएस रोडवर बोरा सर्विससमोर हॉटेल बिलास इनमध्ये ही घटना घडली. आसाम पोलीस मुख्यालयापासून अवघ्या दोन किमी अंतरावर हे हत्याकांड घडलं. या गोळीबारात एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल केलं आहे..पोलीस आयुक्त पार्थ सारथी महंत यांनी सांगितलं की, गोळी लागून सहा जण जखमी झाले. यापैकी पाच जणांचा मृत्यू झाला. तर एका व्यक्तीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगितलं जात आहे. गोळीबार करणाऱ्या आरोपीने हॉटेल भाड्यानं घेतलं होतं. त्याला एक तासाच्या आत अटक करण्यात आली आहे..रेल्वेच्या गोंधळात तिघांचा मृत्यू, एकाने एसी लोकलच्या धडकेत गमावला जीव; तर घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान दोन मृतदेह.गोळीबारात वापरण्यात आलेली पिस्तुल जप्त करण्यात आलीय. तर आरोपीची चौकशी केली जात आहे. प्राथमिक तपासात हॉटेलच्या भाडे करारावरून झालेल्या वादातून ही घटना घडलीय. हत्या झालेले सर्वजण हे हॉटेल मालकाचे जवळचे आहेत. हॉटेल चालवायला घेणाऱ्याने स्वत: गोळीबार करत त्यांची हत्या केली..मृतांमध्ये हॉटेल मालकीण हेलेना भराली, त्यांचा मुला देबोरशी कश्यप, सून रिनिकी कश्यप, हेलेना यांचा भाऊ भुदेव भराली यांचा समावेश आहे. तर त्यांच्याच कुटुंबातील नातेवाईक नारायण दास याचाही मृत्यू झालाय. पोलिसांनी सांगितले की, आरोपीने कोणतीही सुपारी दिली नव्हती. तर त्याने स्वत:च गोळीबार करत हत्या केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.