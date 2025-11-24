Female News Anchor Suicide : खळबळजनक! महिला न्यूज अँकरची चॅनलच्या ऑफिसमध्येच गळफास लावून आत्महत्या

Female News Anchor Suicide Case : गुवाहाटीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका स्थानिक न्यूज पोर्टलच्या महिला अँकरने तिच्या ऑफिसमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज (सोमवार) सकाळी ही महिला पत्रकार डिजिटल न्यूज पोर्टलच्या ऑफिसमध्ये मृतावस्थेत आढळली.
पुढच्या महिन्यात तिचे लग्न होणार होते. मात्र लग्नाचा आनंद अचानक तिच्या कुटुंबासाठी शोकात बदलला आहे. मृत अँकरचे नाव रितुमोनी रॉय असे आहे. न्यूज पोर्टलचे ऑफिस गुवाहाटीतील ख्रिश्चन बस्ती परिसरात आहे. रितुमोनी त्याच ऑफिसमध्ये मृतावस्थेत आढळली.
विशेष म्हणजे या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये ती टेबलावर चढून फाशीच्या फंद्यास लटकलेली दिसली. मात्र आत्महत्येमागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
तसेच, गुवाहाटी पोलिसांना घटनास्थळावरून एक छोटी सुसाईड नोट देखील मिळाली आहे. नोटमध्ये लिहिलेले आहे की, "हे सर्वांच्या भल्यासाठी आहे. कृपया मला माफ करा." या व्यतिरिक्त आणखी काहीही लिहिलेले आढळले नाही.
सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, रितुमोनी २३ नोव्हेंबर रोजी ऑफिसमध्ये गेली होती पण तिच्या शिफ्टनंतर ती घरी परतली नाही. सोमवारी सकाळी तिचे सहकारी ऑफिसमध्ये आले तेव्हा तिथे रितुमोनीचा मृतदेह पाहून त्यांना धक्का बसला.
