देश

Female News Anchor Suicide : खळबळजनक! महिला न्यूज अँकरची चॅनलच्या ऑफिसमध्येच गळफास लावून आत्महत्या

Female Anchor Suicide in Office : घटनास्थळी पोलिसांना सुसाइड नोटही सापडली ; पुढच्या महिन्यात तिचे लग्न होणार होते, मात्र त्याआधीच..
Suicide
Suicidesakal
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Female News Anchor Suicide Case : गुवाहाटीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका स्थानिक न्यूज पोर्टलच्या महिला अँकरने तिच्या ऑफिसमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज (सोमवार) सकाळी ही महिला पत्रकार डिजिटल न्यूज पोर्टलच्या ऑफिसमध्ये मृतावस्थेत आढळली. 

 पुढच्या महिन्यात तिचे लग्न होणार होते. मात्र लग्नाचा आनंद अचानक तिच्या कुटुंबासाठी शोकात बदलला आहे. मृत अँकरचे नाव रितुमोनी रॉय असे आहे. न्यूज पोर्टलचे ऑफिस गुवाहाटीतील ख्रिश्चन बस्ती परिसरात आहे. रितुमोनी त्याच ऑफिसमध्ये मृतावस्थेत आढळली.

विशेष म्हणजे या घटनेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये ती टेबलावर चढून फाशीच्या फंद्यास लटकलेली दिसली. मात्र आत्महत्येमागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Suicide
Karnataka Congress DK Shivakumar : कर्नाटकात काँग्रेसमध्ये उलथापालथीचे संकेत! ; डीके शिवकुमार समर्थक आमदारांचा गट दिल्लीत दाखल

तसेच, गुवाहाटी पोलिसांना घटनास्थळावरून एक छोटी सुसाईड नोट देखील मिळाली आहे. नोटमध्ये लिहिलेले आहे की, "हे सर्वांच्या भल्यासाठी आहे. कृपया मला माफ करा." या व्यतिरिक्त आणखी काहीही लिहिलेले आढळले नाही.

Suicide
Pune Police Action against Koyta Gang Video : पुणे पोलिसांनी कोयता गँगच्या बदमाशांची जिरवली मस्ती; नागरिकांसमोरच बेदम चोपलं!

सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, रितुमोनी २३ नोव्हेंबर रोजी ऑफिसमध्ये गेली होती पण तिच्या शिफ्टनंतर ती घरी परतली नाही. सोमवारी सकाळी तिचे सहकारी ऑफिसमध्ये आले तेव्हा तिथे रितुमोनीचा मृतदेह पाहून त्यांना धक्का बसला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

sucide case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com