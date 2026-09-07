२५ वर्षीय रियाची निर्घृण हत्या, डोकं फ्रिजमध्ये ठेवलं, बोटंही कापलेली; ६ महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह, अंगाचा थरकाप उडवणारी घटना

गुवाहाटीतील हाटीगाव परिसरात एका २५ वर्षीय विवाहितेची निर्घृण हत्या करण्यात आलीय. वशिष्ठपूर बायलेनमध्ये विवाहितेचा मृतदेह आढळल्यानंतर खळबळ उडालीय. नूनमती इथं राहणाऱ्या रिया तालुकदार हिचा खून पती रामानुजन गोस्वामीने केलाय. तो मूळचा गौरीपूरचा असल्याचं सांगण्यात येतंय. दोघांचाही ६ महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिया फॅन्सी बाजाराच्या एसी मार्केट परिसरात एका ब्युटिकमध्ये काम करत होती. तिच्या आई-वडिलांचं निधन झालं असून एक भाऊ आहे. प्राथमिक तपासात असं समोर आलं की, रिया आणि पतीचा किरकोळ कारणावरून वाद झाला. यानंतर पती घरातून रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास निघून गेला होता..पुण्यात प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये भाकरीत रबरबँड, ग्राहकानं शेअर केला VIDEO.पती गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी घरातून शेजाऱ्यांना दुर्गंधी येण्यास सुरुवात झाली. शंका आल्यानं पोलिसांना याबाबत माहिती दिली गेली. पोलिसांनी घरात येऊन शोध घेतला असता भयंकर प्रकार उघडकीस आला. महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. पतीने तिच्या मृतदेहाचे काही तुकडे कुत्र्याला खायला घातल्याचाही दावा केला जातोय. पोलीस याचा तपास करत आहेत. .रियाचे शीर धडापासून वेगळे केले होते. ते पॉलिथीनच्या बॅगेत ठेवून फ्रिजमध्ये लपवलं होतं. इतकंच नाही तर तिची बोटंही कापण्यात आली होती अशी माहिती समोर येतेय. रियाच्या शरीराचे दोन तुकडे केले होते. दोन्ही तुकडे नग्नावस्थेत होते अशी माहिती समजते. पोलिसांनी रियाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात पाठवला असून पतीचा शोध घेतला जात आहे..पोलिसांनी रियाची हत्या २४ ते ४८ तास आधी झाल्याची शक्यता व्यक्त केलीय. सध्या हत्येचं कारण समोर आलेलं नाही. तसंच पतीने एकट्यानं हे कृत्य केलं की आणि कोणी मदत केली याचाही तपास केला जात आहे. या घटनेमागचं कारण पोलीस तपासत आहेत. पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाती आल्यानंतर या घटनेबाबत आणखी खुलासा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.