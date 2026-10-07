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Gyanesh Kumar : राहुल गांधींच्या आंदोलनानंतर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! ज्ञानेश कुमार यांचा 'या' राज्यातील दौरा स्थगित

Election Commission : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा ७ आणि ८ ऑक्टोबरचा छत्तीसगड दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. दौरा स्थगित करण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले असून, नवीन तारीख अद्याप जाहीर केलेली नाही.
Gyanesh Kumar’s Chhattisgarh Visit Postponed

Gyanesh Kumar’s Chhattisgarh Visit Postponed

Yashwant Kshirsagar
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Why Was the Chief Election Commissioner’s Visit Deferred? : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या छत्तीसगड दौऱ्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. ७ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा छत्तीसगड दौरा नियोजित होता. मात्र, काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे हा दौरा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने निवेदनाद्वारे दिली आहे. दौऱ्याची नवीन तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

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