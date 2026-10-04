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Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढणारं २० वर्षे जुनं प्रकरण काय? PWD कनेक्शन नेमकं काय?

Kerala Orders Vigilance Probe Against Gyanesh Kumar: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित २० वर्षे जुन्या प्रकरणाची केरळ सरकारने दक्षता चौकशी सुरू केली असून, २००६च्या सुसाईड नोट आणि कथित अनियमिततेची चौकशी होणार आहे.
Kerala has ordered a vigilance probe into allegations linked to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar’s tenure as Kerala PWD Secretary

Kerala has ordered a vigilance probe into allegations linked to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar’s tenure as Kerala PWD Secretary

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित सुमारे २० वर्षे जुन्या प्रकरणाची दक्षता चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुमार केरळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव असताना कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. या प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसोबतच २००६ मध्ये मलेशियन सिव्हिल इंजिनिअर ली सी बीन यांच्या जीवन संपवण्याचाही संदर्भ आहे.

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