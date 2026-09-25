Gyanesh Kumar : १४ आक्षेप, १६.१० लाख अपील... निवडणूक आयोगात पडद्यामागे काय घडलं? ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका

मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या कथित एकतर्फी निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत कायद्याचे उल्लंघन करून घेण्यात आलेले सर्व निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे..२३ सप्टेंबर रोजी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा आधार घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कॅबिनेट सचिव, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे..निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांचा मुद्दायाचिकेत नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत निवडणूक आयोगातील कथित प्रशासकीय मतभेदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित निर्णयांवर एकूण १४ लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर काही निर्णयांच्या कायदेशीर वैधतेवर याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.फॉर्म ६ मधील बदलावर आक्षेपनवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. हा फॉर्म पूर्वीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाशी (SIR) जोडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वैधानिक फॉर्ममध्ये आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता बदल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी हा बदल अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केल्याचा याचिकेत दावा आहे..High Court : “निःपक्षपातीपणे अन् न्याय्य पद्धतीने काम करा, न्यायालयाचा भार वाढवू नका”; निवडणूक आयोगाला हायकोर्टाने फटकारलं.ECINet केंद्रीकरणावर प्रश्नECINet प्रणालीच्या माध्यमातून मतदारांच्या डेटाचे केंद्रीकरण करण्याच्या प्रक्रियेवरही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात सुधारणा करण्याची कायदेशीर जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांची असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाने डेटा आणि सॉफ्टवेअरवरील नियंत्रण वाढवल्याने स्थानिक प्राधिकरणांच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.गोव्यातील ९७ मतदारांचा उल्लेखयाचिकेत गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये रोलबॅकची सुविधा नसल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करता आली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे..पश्चिम बंगालमधील १६.१० लाख अपीलपश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी प्रक्रियेदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांनी अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने मंजूर केलेल्या १६.१० लाख नावांना फेटाळण्यासाठी अपील न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या याचिका अधिकृत मंजुरीशिवाय दाखल करण्यात आल्याचे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सांगितल्याचा उल्लेखही याचिकेत आहे..SIT आणि फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणीकायद्याचे उल्लंघन करून घेतलेले सर्व एकतर्फी निर्णय रद्द करून फॉर्म ६ त्याच्या मूळ स्वरूपात पुनर्स्थापित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये दाखल करण्यात आलेली १६.१० लाख अपील फेटाळण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.याशिवाय, देशातील १३ कोटी लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक चौकशी आयोग (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ECINet आणि ERONet डेटाची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यासाठी या पथकात निष्पक्ष आयटी तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीतपासामध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम ३२ अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी याचिकेत केली आहे..Gyanesh Kumar Resignation : कॉकरोच जनता पार्टी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार; गांधी जयंतीला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.