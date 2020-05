चौथ्या लॉकडाउनदरम्यान देशात कोरोनाचे निम्मे रुग्ण 

नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यात सर्वाधिक म्हणजे, एकूण रुग्णांपैकी निम्मे रुग्ण आढळून आले आहेत. हा लॉकडाउन 18 ते 31 मे पर्यंत होता, त्यामध्ये 85,974 कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. 31 मेच्या मध्यरात्रीपर्यंत एकूण रुग्णांपैकी 47.20 टक्के रुग्णांची नोंद झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट झाली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाउनच्या चौथ्या, शेवटच्या टप्प्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढले. देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्ये 30 जानेवारी रोजी आढळला होता. तो वुहान विद्यापीठातून परतलेला विद्यार्थी होता. देशात रविवारी एकाच दिवसात सर्वाधिक 8380 नवे रुग्ण आढळले असून एकूण रुग्णांच संख्या एक लाख 82 हजार 143 झाली आहे. अतापर्यंत 5164 रुग्णांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. तथापि, सध्या 89,995 रुग्णांवर उपचार सुरू असून, 86,983 रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. लॉकडाउनच्या पुढील टप्प्यात प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य भागात टप्प्याटप्प्याने काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. 8 जूननंतर मंदिरे, चर्च, मशिद, मॉल्स यांना परवानगी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्रालयातर्फे देण्यात आली आहे. आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा लॉकडाउन टप्पा रुग्णसंख्या

1.0 25 मार्च ते 14 एप्रिल 10,877

2.0 15 एप्रिल ते 3 मे 31,094

3.0 4 मे ते 17 मे 53,636

4.0 18 मे ते 31 मे 85,974

(24 मार्चपर्यंत देशात 512 रुग्ण होते)

