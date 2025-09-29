Insurance Fraud Case : आधी आई नंतर बायको अन् आता वडिलांची हत्या, विम्याच्या पैशासाठी रचला भयंकर कट; तरुणासह मित्रालाही बेड्या

Summaryवडिलांच्या मृत्यूनंतर त्याने सुमारे ₹३९ कोटींचा विमा दावा दाखल केला.विमा कंपनी प्रतिनिधीच्या तक्रारीनंतर विशाल आणि त्याचा मित्र सतीशला पोलिसांनी अटक केली.तपासात फसवणूक, लाच देण्याचा प्रयत्न व कागदपत्रांमधील विसंगती उघड झाली..उत्तर प्रदेशातील हापूडमध्ये एका तरुणाच्या भयंकर कटाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. विम्याचे कोट्यवधी रुपये लाटण्यासाठी त्याने आपल्या वडिलांचे, आईचे आणि पत्नीचे मृत्यूचे कट रचला. त्याने प्रथम त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा विमा उतरवला, नंतर त्यांना एकामागून एक मारले. पोलिसांनी आता आरोपी मुलाला अटक केली आहे..निवा बुपाच्या प्रतिनिधीने विविध विमा कंपन्यांकडून ५० कोटी रुपयांचा दावा केल्याबद्दल विशाल कुमारविरुद्ध हापूर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. विमा दावा मिळवण्यासाठी विशालने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्याने त्याच्या पालकांचे मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचे दाखवून त्यांचे मृत्यू घडवून आणले. तक्रारीनंतर, पोलिसांनी तक्रार नोंदवली आणि हापूरमधील मोदीनगर रोड येथून मेरठचा रहिवासी विशाल कुमार आणि त्याच्या मित्राला अटक केली. चौकशीनंतर, दोन्ही आरोपींना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.. पोलिसांनी मेरठ येथील विशाल कुमार आणि त्याचा मित्र सतीश कुमार यांना अटक केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, विशालचे वडील मुकेश सिंघल यांचे रस्ते अपघातात निधन झाले, परंतु पोस्टमार्टेम रिपोर्ट आणि अपघाताच्या तपशीलांमध्ये तफावत आढळून आली. मुकेश सिंघल यांनी अनेक विमा कंपन्यांकडून अंदाजे ₹३९ कोटींचा विमा काढला होता. विमा कंपनी निवा बुपा यांचे प्रतिनिधी संजय कुमार यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..तपासात असेही समोर आले की विशालला त्याच्या आई आणि पत्नीच्या मृत्यूनंतर यापूर्वी लाखो रुपये विमा दाव्यांमध्ये मिळाले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, विशालच्या आईचाही २०१७ मध्ये एका रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता, त्याला ₹८० लाखांचा विमा मिळाला होता. याव्यतिरिक्त, त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याला ₹३० लाख मिळाले होते..हापूरचे सीओ सिटी, वरुण मिश्रा यांनी सांगितले की विशाल आणि सतीश यांनी ही घटना घडवून आणली. पोलिसांना संशय आहे की हा एका मोठ्या गुन्हेगारी कटाचा भाग होता. पोलिस सध्या या प्रकरणाची कसून चौकशी करत आहेत..विमा कंपनीचे अहवालविमा कंपनीचे संजय कुमार यांनी सांगितले की, मृत मुकेश सिंघल यांचे निवा बुपा, टाटा एआयजी, मॅक्स लाईफ, टाटा एआयए, एचडीएफसी एर्गो आणि मॅक्स लाईफ यासारख्या अनेक कंपन्यांकडे विमा पॉलिसी होत्या. त्यांचे घोषित वार्षिक उत्पन्न ₹१२ लाख ते ₹ १५ लाख होते. तर त्यांचा एकूण विमा दावा अंदाजे ₹३९ कोटी होता. त्यांचा मुलगा विशाल कुमार याने यांनी विमा कंपनीकडे दावा दाखल केला..२७ मार्च २०२४ रोजी दिवसा गढ गंगा येथून परतताना झालेल्या रस्ते अपघातानंतर मुकेश सिंघल यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, असे सांगण्यात आले. पण मेरठच्या नवजीवन रुग्णालयाच्या वैद्यकीय नोंदीनुसार, हा अपघात रात्री झाला असल्याचे सांगण्यात आले. नंतर मेरठच्या आनंद रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली. मृताचा मुलगा विशाल याने रस्ते अपघातात नोंदवलेल्या जखमा पोस्टमॉर्टेम अहवालातील जखमांशी जुळत नव्हत्या. मोठ्या विमा दाव्याची रक्कम, घोषित उत्पन्नातील लक्षणीय तफावत, हत्येचा कट आणि फसवणूक असल्याचे दर्शवत होते. पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की विशालला अनेक कंपन्यांकडून अंदाजे ₹१ कोटींचे दावे मिळाले आहेत..संजय कुमार यांनी असाही आरोप केला की विशाल कुमारने तपास पथकाला सहकार्य केले नाही आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे दिली नाहीत. त्याऐवजी, त्याने तपास जलद करण्यासाठी पथकाच्या अधिकाऱ्याला लाच देण्याचा प्रयत्न केला. कंपनीच्या अधिकाऱ्याने या प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब घेतले तेव्हाही त्याला लाच देण्यात आल्याचे उघड झाले. शिवाय आधार कार्ड आणि पॅन कार्डवरील वयाच्या तपशीलांमध्ये तफावत आहे. अपघातातील वाहन आणि त्याच्या नोंदणीचा तपशील देण्यात आला नव्हती. शिवाय, विशालचा गढ येथे झालेल्या रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्याचे दाखवण्यात आले होते, परंतु त्याचा मृत्यू मेरठमधील आनंद रुग्णालयात झाला असल्याचे दाखवण्यात आले होते, असा आरोप केला जात आहे. आता विशालच्या आईच्या मृत्यूबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..वडील, आई आणि पत्नीच्या मृत्यूनंतर विम्याचे दावेहापूड पोलिसांच्या माहितीनुसार, विशाल कुमारची आई प्रभा देवीचे २१ जून २०१७ रोजी पिलखुवा येथे झालेल्या रस्ते अपघातात निधन झाले. त्यावेळी प्रभा विशालसोबत दुचाकी चालवत होती असा आरोप आहे. अपघातानंतर तिला सरस्वती मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले होते, जिथे हा अपघात अज्ञात वाहनामुळे झाल्याचे वृत्त होते. प्रभाच्या मृत्यूनंतर विशालला विमा कंपन्यांकडून अंदाजे ८० लाख रुपये मिळाले. विमा कंपनीने प्रभाच्या मृत्यूमध्ये कट रचल्याचा आरोपही केला आहे. दरम्यान, विशालला त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर सुमारे ३० लाख रुपये विमा मिळाला होता, मात्र आता वडिलांच्या हत्येमुळे त्याचे पितळ उघडे पडले. .FAQsप्रश्न १: विशाल कुमारने कोणत्या कारणासाठी हत्येचे कट रचले? ➡️ विम्याचे कोट्यवधी रुपये मिळवण्यासाठी.प्रश्न २: विशालला आधी कोणते विमा पैसे मिळाले होते? ➡️ आईच्या मृत्यूनंतर ₹८० लाख आणि पत्नीच्या मृत्यूनंतर ₹३० लाख.प्रश्न ३: वडिलांच्या मृत्यूनंतर विशालने किती दावा दाखल केला? ➡️ सुमारे ₹३९ कोटींचा दावा.प्रश्न ४: पोलिसांनी कोणाला अटक केली? ➡️ विशाल कुमार आणि त्याचा मित्र सतीश कुमार.प्रश्न ५: विमा कंपनीने कोणते आरोप केले? ➡️ फसवणूक, लाच देण्याचा प्रयत्न आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर.प्रश्न ६: तपासात कोणत्या विसंगती आढळल्या? ➡️ मृत्यूची वेळ-ठिकाणातील तफावत, पोस्टमार्टेम रिपोर्टशी जखमा न जुळणे, उत्पन्न व विमा रकमेतील फरक. 