Harbhajan Singh: उत्तराखंडमधील खेळाडूंना आधुनिक सुविधा मिळाव्यात; हरभजन सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली भूमिका

माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि राज्यसभा खासदार हरभजन सिंह यांनी गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) डेहराडून येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास, खेळाडूंना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हरभजन सिंह यांच्या भारतीय क्रिकेटमधील योगदानाचे कौतुक केले. त्यांचा क्रिकेटमधील प्रवास आणि क्रीडा क्षेत्रातील यश तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हरभजन यांनी आपल्या फिरकी गोलंदाजीच्या जोरावर भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले..क्रीडा सुविधांच्या विकासावर चर्चाया भेटीनंतर हरभजन सिंह यांनी उत्तराखंडमधील क्रीडा व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचे सांगितले. राज्यातील गुणवान खेळाडूंना चांगल्या संधी मिळाव्यात, त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि दर्जेदार क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारल्या जाव्यात, यावर दोघांमध्ये विचारविनिमय झाला.तसेच उत्तराखंडच्या विकासासाठी आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी योगदान देण्याची तयारी असल्याचे हरभजन यांनी व्यक्त केले..२०२२ मध्ये राज्यसभेवर निवडहरभजन सिंह मार्च २०२२ मध्ये पंजाबमधून आम आदमी पक्षाच्या वतीने राज्यसभेवर निवडून गेले. दिलेल्या माहितीनुसार, २४ एप्रिल २०२६ रोजी त्यांनी आम आदमी पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. सध्या ते राज्यसभेचे खासदार म्हणून कार्यरत आहेत..हरभजन सिंह यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकीर्दहरभजन सिंह यांचा जन्म ३ जुलै १९८० रोजी पंजाबमधील जालंधर येथे झाला. त्यांनी २५ मार्च १९९८ रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये, तर १७ एप्रिल १९९८ रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. १ डिसेंबर २००६ रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्यांनी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले.भारताकडून खेळताना त्यांनी १०३ कसोटी सामन्यांत ४१७, २३६ एकदिवसीय सामन्यांत २६९ आणि २८ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत २५ विकेट्स घेतल्या. फिरकी गोलंदाजीतील कामगिरीमुळे त्यांना ‘टर्बनेटर’ या टोपणनावानेही ओळखले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.