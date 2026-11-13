देश

Harbhajan Singh: उत्तराखंडमधील खेळाडूंना आधुनिक सुविधा मिळाव्यात; हरभजन सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली भूमिका

Harbhajan Singh Pushes for Sports Development in Uttarakhand: उत्तराखंडमध्ये क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची मागणी; हरभजन सिंह यांनी मांडली भूमिका
Uttarakhand Sports Development Harbhajan Singh Raises Demand for Modern Training Facilities Before Chief Minister

Uttarakhand Sports Development Harbhajan Singh Raises Demand for Modern Training Facilities Before Chief Minister

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि राज्यसभा खासदार हरभजन सिंह यांनी गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) डेहराडून येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास, खेळाडूंना प्रोत्साहन आणि त्यांच्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
sports
harbhajan singh
Athletes
Infrastructure