मोठी बातमी! केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा, कारण काय? नेमकं काय घडलं?

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी उत्तर प्रदेशमधून मिळालेल्या राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा सभापतींनी त्यांचा राजीनामा १४ नोव्हेंबर २०२६ पासून मंजूर केला आहे. राज्यसभा सचिवालयाने याबाबत अधिकृत बुलेटिन जारी करून माहिती दिली आहे. .पुरी यांच्या राजीनाम्यामुळे आता राज्यसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेशातून असेल. गेल्या ५ नोव्हेंबरला मध्य प्रदेशातील रिक्त जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांची बिनविरोध निवड झाली होती. या जागेवर माजी केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी राजीनामा दिल्यामुळे पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती..E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ.या निवडणुकीत पुरी यांच्यासह अन्य दोन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, छाननीदरम्यान राजकुमार लोहानी आणि कांते सयन्ना यांचे उमेदवारी अर्ज बाद झाले. त्यामुळे पुरी हे एकमेव उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिले. परिणामी, त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली..विशेष म्हणजे, पुरी यांच्या उमेदवारी अर्जावर काँग्रेस नेते आणि अपक्ष उमेदवारांनी आक्षेप घेतले होते. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावत ३ नोव्हेंबरला पुरी यांचा अर्ज वैध ठरवला होता..दरम्यान, ५ ऑक्टोबरला भाजपने उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या १० रिक्त जागांपैकी आठ जागांसाठी उमेदवारांची घोषणा केली होती. या यादीत हरदीपसिंग पुरी आणि केंद्रीय मंत्री बी. एल. वर्मा यांना संधी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार का, याबाबत राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली होती.. Hardeep Singh Puri : अंदमानच्या समुद्रात तेलसाठा शोधण्यात भारताला यश? पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंह पुरी नेमकं काय म्हणाले?.मात्र, त्यानंतर मध्य प्रदेशातून पुरी यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता उत्तर प्रदेशमधील खासदारकीचा राजीनामा मंजूर झाल्याने त्यांचे मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेतील प्रतिनिधित्व कायम राहणार आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या राजकीय घडामोडींना पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.