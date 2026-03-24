हरिश राणाचं निधन, १३ वर्षांच्या मरणयातनांमधून सुटका; भारतात पहिल्यांदाच इच्छामरण

Harish Rana Died: गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरिश राणा याची मरणयातनांमधून सुटका झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाला परवानगी दिल्यानंतर एम्समध्ये हरिश राणाची लाइफ सपोर्ट सिस्टिम हटवण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचे पाणीही बंद केले होते. हरिश राणाने मंगळवारी शेवटचा श्वास घेतला. १४ मार्चपासून एम्सच्या आयआरसीएचच्या पॅलेटिव्ह केअर वॉर्डमध्ये हरिशला दाखल केलं होतं. भारतात पहिल्यांदाच निष्क्रिय इच्छामरण देण्यात आलं..हरिश राणाच्या आई वडिलांनी त्याला इच्छामरण मिळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानतंर ११ मार्च २०२६ रोजी हरिश राणाच्या इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देत ऐतिहासिक निर्णय दिला. हरिश राणाच्या इच्छामरणाची प्रक्रिया एम्समध्ये एका ड़ॉक्टरांच्या समितीच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याची लाइफ सपोर्ट सिस्टिम हटवल्यानंतर जेवण आणि पाणी हळू हळू बंद करण्यात आलं होतं..जगभरात गंभीर संकट, भारतासाठी चिंताजनक स्थिती; पण इंधन तुटवडा नाही; राज्यसभेत PM मोदींनी स्पष्टच सांगितलं.२०१३ मध्ये हरिश राणा पंजाबमध्ये बीटेकचं शिक्षण घेत होता. त्यावेळी चंडिगढमध्ये इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीतून कोसळून त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून हरिश राणा कोमात होता, कुटुंबिय आणि डॉक्टरांनी सर्व प्रकारचे उपचार करून पाहिले तरी त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नव्हती. त्याला फूड पाइपद्वारे जेवण दिलं जात होतं. तर गरजेनुसार ऑक्सिजन सपोर्ट लावावा लागत असे.