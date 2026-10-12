परदेशातून आंदोलनांना आर्थिक मदत; नेपाळ-बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न, माजी सॉलिसिटर जनरल यांचा मोठा दावा

देशात सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांमागे परदेशातून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी केला आहे. भारतात बांगलादेश आणि नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. लंडनमध्ये बोलताना साळवे यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या या आरोपांनंतर आता विविध राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे..साळवे म्हणाले की, देशातील आंदोलनांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळत आहे. काही परदेशी देश भारतावर नाराज असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. विशेषतः अमेरिका आणि भारतातील व्यापारविषयक चर्चांचा उल्लेख करत, दोन्ही देशांमधील चर्चा एका टप्प्यावर येऊन अडकल्याचं त्यांनी सांगितलं..CJP Delhi Protest : दिल्लीत आज तणावपूर्ण दिवस ! सीजेपीच्या निदर्शनाला पोलीसांचा विरोध, राहुल गांधींचा इंडिया गेट ते सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा.नेपाळ, बांगलादेशचा संदर्भनेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील राजकीय घडामोडींचा दाखला देत साळवे यांनी भारतातही अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने काही बाह्य शक्ती सरकार बदलण्याचा प्रयत्न करत असू शकतात. मागील सहा ते आठ महिन्यांतील घटनांमध्ये एक ठरावीक पद्धत दिसत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. या परिस्थितीचा सामना करणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं..CJPच्या काही नेत्यांवरही प्रश्नCJPशी संबंधित काही व्यक्तींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत साळवे यांनी त्यांना मिळणारा पैसा आणि त्यांचा अचानक वाढलेला प्रभाव याबाबत शंका व्यक्त केली. सीजेपीच्या नेत्यांचा उल्लेख करत त्यांनी त्यांच्या पार्श्वभूमीविषयीही प्रश्न उपस्थित केले. या घडामोडींकडे केवळ स्वतंत्र आंदोलन म्हणून न पाहता, त्यामागील संभाव्य हेतू तपासण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं..CJP Leaders Serious Allegation : "आमचे मोबाईल घेतले होते, त्यावेळी त्यात खोटे पुरावे घातल्याची आम्हाला भीती!"; सुटकेनंतर सीजेपीच्या नेत्यांचा पोलिसांवर गंभीर आरोप.कोण आहेत हरीश साळवे?हरीश साळवे हे देशातील प्रसिद्ध ज्येष्ठ वकील आहेत. त्यांनी १९९९ ते २००२ या काळात भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम पाहिलं. पाकिस्तानमध्ये बंदिस्त असलेले माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू मांडली होती. वोडाफोन कर विवादासह अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्येही त्यांनी काम केलं आहे. २०१५ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.