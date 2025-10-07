देश

Haryana ADGP Suicide : खळबळजनक! हरियाणाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांची गोळी झाडून आत्महत्या

Haryana ADGP Suicide case : पत्नी आहे आयएएस अधिकारी ; आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्टच
Haryana’s Additional Director General of Police allegedly shot himself, triggering shock across the police department and political circles.

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Haryana ADGP Shoots Himself : हरियाणा पोलिस विभागामधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. हरियणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) वाय.एस. पूरन यांनी चंदीगडमध्ये स्वतःवर गोळी झाडून घेत, आत्महत्या केली आहे. ही घटना सेक्टर ११ मध्ये घडली असून, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. तर, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून, पूरन यांचा मृतदेह ताब्यात घेत, शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. तसेच, या आत्महत्येच्या घटनेचा तपास सुरू केला.

प्राप्त माहितीनुसार, त्यांच्या पत्नी आयएएस अधिकारी आहेत आणि सध्या जपानमध्ये मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्यासोबत सध्या कार्यरत आहेत. तर प्रशासनाने आणि पोलिसा विभागाने तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक ती कारवाई सुरू केली आहे. दरम्यान, एडीजीपी पूरन यांच्याकडे कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. पोलिस घटनास्थळ आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत.

दरम्यान, या घटनेने पोलिस विभाग आणि राज्य प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. एडीजीपी पूरन हे त्यांच्या कामासाठी आणि प्रामाणिकपणासाठी ओळखले जात होते. मात्र त्यांच्या अशाप्रकारे मृत्यूमुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. आयपीएस वाय. पूरन कुमार हे हरियाणाचे २००१च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते.

Prashant Kishor Statement : बिहार निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेनंतर, आता प्रशांत किशोर यांनी केलं मोठं विधान, म्हणाले...

तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की आत्महत्येचे खरे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्व शक्य बाजू तपासल्या जातील. याचबरोबर पोलिस आणि प्रशासनाने जनतेला अफवांकडे लक्ष देऊ नये असे देखील आवाहन केले आहे.

