Haryana ADGP Suicide : खळबळजनक! हरियाणाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांची गोळी झाडून आत्महत्या

Haryana ADGP Shoots Himself : हरियाणा पोलिस विभागामधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. हरियणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) वाय.एस. पूरन यांनी चंदीगडमध्ये स्वतःवर गोळी झाडून घेत, आत्महत्या केली आहे. ही घटना सेक्टर ११ मध्ये घडली असून, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. तर, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून, पूरन यांचा मृतदेह ताब्यात घेत, शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. तसेच, या आत्महत्येच्या घटनेचा तपास सुरू केला.
प्राप्त माहितीनुसार, त्यांच्या पत्नी आयएएस अधिकारी आहेत आणि सध्या जपानमध्ये मुख्यमंत्री नायब सैनी यांच्यासोबत सध्या कार्यरत आहेत. तर प्रशासनाने आणि पोलिसा विभागाने तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक ती कारवाई सुरू केली आहे. दरम्यान, एडीजीपी पूरन यांच्याकडे कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. पोलिस घटनास्थळ आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत.
दरम्यान, या घटनेने पोलिस विभाग आणि राज्य प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. एडीजीपी पूरन हे त्यांच्या कामासाठी आणि प्रामाणिकपणासाठी ओळखले जात होते. मात्र त्यांच्या अशाप्रकारे मृत्यूमुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. आयपीएस वाय. पूरन कुमार हे हरियाणाचे २००१च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते.
तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की आत्महत्येचे खरे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्व शक्य बाजू तपासल्या जातील. याचबरोबर पोलिस आणि प्रशासनाने जनतेला अफवांकडे लक्ष देऊ नये असे देखील आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.