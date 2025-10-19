देश

Sugarcane Price : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारकडून उसाच्या किमतीत वाढ, आता एका क्विंटलमागे किती रुपये मिळणार?

Sugarcane price hike: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने उसाच्या किमतीत वाढ केली आहे. किंमत प्रति क्विंटल ४०० रुपयांवरून ४१५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी दिवाळीनिमित्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाची भेट दिली आहे. राज्य सरकारने उसाच्या किमतीत वाढ केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना देशातील सर्वाधिक उसाचे भाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लवकर येणाऱ्या वाणांची किंमत प्रति क्विंटल ४०० रुपयांवरून ४१५ रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. या वाढीसह, हरियाणा हे देशातील सर्वाधिक उसाचे भाव असलेले राज्य बनले आहे.

