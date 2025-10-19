Sugarcane Price : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारकडून उसाच्या किमतीत वाढ, आता एका क्विंटलमागे किती रुपये मिळणार?

हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी दिवाळीनिमित्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाची भेट दिली आहे. राज्य सरकारने उसाच्या किमतीत वाढ केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना देशातील सर्वाधिक उसाचे भाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लवकर येणाऱ्या वाणांची किंमत प्रति क्विंटल ४०० रुपयांवरून ४१५ रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. या वाढीसह, हरियाणा हे देशातील सर्वाधिक उसाचे भाव असलेले राज्य बनले आहे..उशिरा येणाऱ्या वाणांचा दर आता प्रति क्विंटल ३९३ रुपयांवरून ४०८ रुपये प्रति क्विंटल होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळावी यासाठी सैनी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सैनी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की सरकार त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळावी यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. उसाच्या दरात झालेली वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीच्या भेटीपेक्षा कमी नाही. .मोठी बातमी! आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष कराल तर पगार कापणार, राज्य सरकारची महत्त्वाची घोषणा, नेमका कायदा काय?.सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांना मोठा फायदा होईल. शेतकरी बऱ्याच काळापासून ही मागणी करत होते आणि आता त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. हा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. याशिवाय, हरियाणामध्ये नवीन जातींची पेरणी करून आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून उसाचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वाढलेली उसाची किंमत राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना लागू असेल. .सहकार मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा यांनी साखर कारखान्यांना ऊस गाळप दरम्यान साखर उत्पादन वाढवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे पेमेंट मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. केंद्र सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी प्रति क्विंटल ३५५ रुपये रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) निश्चित केली आहे..Video : ''परधर्मातील मुलासोबत पळून जाणाऱ्या मुलींचे हातपाय तोडा'', भाजपच्या माजी खासदाराचं वादग्रस्त विधान!.यापूर्वी, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, पंजाब सरकारने हरियाणा सरकारपेक्षा उसाच्या किमतीत एक रुपया जास्त वाढ केली होती, ज्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ४०१ रुपये दर मिळाला होता. आणि गेल्या वर्षीचा अपवाद वगळता, हरियाणाने नेहमीच देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत त्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक किंमत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.