काँग्रेस आमदार असलेल्या वडिलांचं क्रॉस वोटिंग, लेकानं नातं तोडलं; म्हणाला, गद्दारांचा वारसा नको, प्रॉपर्टीतूनही नाव कमी करणार

Cross Voting Sparks Family Rift नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपने पुरेसं संख्याबळ नसतानाही दोन जागा जास्त जिंकल्या. तर हरियाणात काँग्रेसच्या आमदारानं क्रॉस वोटिंग केल्यानं त्यांच्या मुलाने कुटुंबाशी असलेलं नातं संपुष्टात आल्याचं म्हटलंय. हथीन विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मोहम्मद इसराइल यांच्यावर क्रॉस वोटिंगचे आरोप होत आहेत. या आरोपानंतर मुलगा नाजिम चौधरी याने वडिलांशी नाते तोडल्याची घोषणा केलीय..नाजिम चौधरीने म्हटलं की, मी वडिलांशी सामाजिक, राजकीय आणि कौटुंबिक नातं संपवत आहे. वडिलांनी काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधींच्या विश्वासासोबत गद्दारी केलीय. ते कदापि सहन करणार नाही. आमचं कुटुंब पाच पिढ्यांपासून काँग्रेसशी एकनिष्ठ आहे..फरसावाले बाबा कोण? मृत्यूमुळे शिष्य आणि भाविक आक्रमक, महामार्ग रोखला.माझ्या वडिलांना राहुल गांधींमुळे तिकीट मिळालं. अल्पसंख्यांक आणि दलितांनी तळहाताच्या फोडासारखं जपलं पण वडिलांनी काही फायद्यासाठी पक्षाला धोका दिला. माझा वारसा प्रामाणिकपणाचा आणि हिंदू-मुस्लिम बंधुभावाचा आहे. माझ्या वडिलांनी तत्वांना तिलांजलि दिल्याने मी त्यांच्यासोबत एकाच छताखाली नाही राहू शकत असंही नाजिम चौधरीने म्हटलं..नाजिमने मोठा खुलासा करताना म्टलं की, क्रॉस वोटिंगनंतर वडिलांना एका रात्रीत कॅबिनेट दर्जासारखी सुरक्षा पुरवण्यात आली. जे एसपी आणि अधिकारी आमचा फोनही उचलत नव्हते ते आता आमच्या घरी ईदच्या सणात सहभागी झालेत. सत्तेचा खेळ स्पष्ट दिसून येत आहे..वडिलांचं घर सोडलं असून आता मालमत्ता आणि सरकारी कागदपत्रांमधूनही नाव कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचं नाजिमने स्पष्ट केलं. मी गद्दारांच्या वारशाचा भाग बनणार नाही. मी वडिलांना सांगितलंय की माझा त्यांच्याशी काही संबंध नाही असंही नाजिमने म्हटल..