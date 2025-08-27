Stamp Duty: राज्य सरकारची मोठी घोषणा! पीएम आवास योजनेतील घरे आणि लहान निवासी भूखंडांवरील मुद्रांक शुल्क माफ

हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी बुधवारी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आणि १०० यार्डांपर्यंतच्या निवासी भूखंडांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली. विधानसभेत ही घोषणा करताना मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले की, या सर्व गृहनिर्माण योजनांचे लाभार्थी आणि लहान निवासी भूखंड धारकांना आता मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. .एक दिवस आधी, चालू विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचा बचाव केला होता, असे म्हटले होते की राज्यात कायद्याचे राज्य दृढपणे स्थापित झाले आहे आणि कोणताही गुन्हेगार, कितीही प्रभावशाली असला तरी, त्याला सोडले जाणार नाही. सैनी यांनी विरोधकांवर जाणीवपूर्वक विधानसभा अध्यक्षांच्या संयमाची परीक्षा घेतल्याचा आणि निवडक आरोप करून लोकांना दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. तर त्यांच्या सरकारच्या काळात हरियाणात गुन्हेगारीत सातत्याने घट झाल्याचे सांगितले..Railway Platform Roof: मोठी घटना! रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मवर छताचा मोठा भाग कोसळला, रेल्वेसेवा विस्कळीत, घटनेने गोंधळ.मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गुन्ह्यांबाबत "शून्य सहनशीलता" धोरण जाहीर केले होते आणि गुन्हेगारांना त्यांचे मार्ग सुधारण्याचा इशारा दिला होता, अन्यथा राज्य त्यांना सुधारेल. हरियाणात कायदा चालतो, कैद्यांचा नाही," असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. काँग्रेसच्या राजवटीत एकेकाळी अडथळा निर्माण झालेली एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया आज एक पारदर्शक प्रक्रिया बनली आहे. ज्यामुळे पोलिसांवरील जनतेचा विश्वास दृढ झाला आहे..आकडेवारीचा हवाला देत, सैनी यांनी दावा केला की गेल्या दहा वर्षांच्या भाजप राजवटीत राज्यात मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने घट झाली आहे, तर काँग्रेसच्या एका दशकाच्या राजवटीच्या तुलनेत. २००४ ते २०१४ दरम्यान काँग्रेसच्या राजवटीत बलात्काराच्या घटनांमध्ये तिप्पट वाढ झाली. २००४ मध्ये ३८६ वरून २०१४ मध्ये १,१७४ पर्यंत..Crime: पेट्रोलचा कॅन, निळा कपडा अन्...; पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीने शाळेच्या शौचालयातच स्वतःला पेटवून घेतले.२०१४ पूर्वी हरियाणाला जोडलेल्या स्त्रीभ्रूणहत्येच्या लज्जास्पद कलंकाची आठवण त्यांनी करून दिली आणि सांगितले की २२ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पानिपत येथून सुरू केलेल्या “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” मोहिमेमुळे लिंग गुणोत्तरात सुधारणा झाली आणि दर १००० मुलांमागे मुलींची संख्या ८७१ वरून ९१० झाली. मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले, “आमच्या सरकारमध्ये स्त्रीभ्रूणहत्येचा हा कलंक दूर झाला आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.