Crime News : पोलिस उपनिरीक्षकाची घरासमोरच विटांनी ठेचून हत्या, अर्ध्या रात्री काही तरुण आले अन्...

रमेश कुमार गंभीर जखमी झाले आणि रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.पोलिसांनी घटनास्थळी तपास सुरू करून शवविच्छेदनासाठी मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवला.आरोपींच्या शोधासाठी पोलिस पथके तयार असून लवकरच अटक होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.. गोंधळ घालणाऱ्या तरुणांना हटकल्याने एका पोलिस उपनिरीक्षकाची हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकाराने सगळेच हादरले आहेत. ही घटना हरियाणातील हिसारमध्ये घडली आहे.पोलिस उपनिरीक्षक रमेश यांना विटा आणि काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. रमेश हे बराच काळ पोलिस विभागात होते आणि पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये निवृत्त होणार होते. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तपास सुरू केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला आहे..रात्रीच्या वेळी तरुणांचा रस्त्यावर गोंधळउपनिरीक्षक रमेश कुमार हे १० वर्षांपासून एडीजीपी कार्यालयात तैनात होते. ते हिसारमधील धानी श्यामलाल गल्ली क्रमांक ३ मध्ये त्यांच्या कुटुंबासह राहत होते. गुरुवारी रात्री १०:३० वाजता काही तरुण रस्त्यावर गोंधळ घालून शिवीगाळ करत होते. गोंधळ ऐकून उपनिरीक्षक रमेश त्यांच्या घराबाहेर आले आणि त्यांनी दंगा करणाऱ्यांना रोखले. त्यावेळी ते दोघे निघून गेले, पण तासाभरानंतर ते चार चाकी गाडीने आणि दुचाकीने परतले..त्यांनी रमेशला यांना त्यांच्या घरासमोरच शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. रमेश यांनी त्यांना थांबवले तेव्हा त्यांनी काठ्या आणि विटांनी हल्ला केला. रमेश जखमी अवस्थेत खाली पडले. ओरडा ऐकून कुटुंबातील सदस्य घटनास्थळी धावले आणि हल्लेखोरांचा पाठलाग केला, परंतु ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले.पोलिस उपनिरीक्षक रमेश यांना रुग्णालयात दाखल केले पण त्यांचा उपचारपूर्वीच मृत्यू झाला..Shocking News : मालकिणीचे कामगारावर जडले प्रेम, लग्नानंतर पती पैसे घेऊन फरार; महिलेने पोलिस ठाण्यात उचलले टोकाचे पाऊल .आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलिसांचे छापेनवीन सब्जी मंडी पोलिस चौकीच्या प्रभारी राजबाला म्हणाल्या की, कुटुंबाच्या जबाबावरून कारवाई केली जाईल. आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. पोलिस पथके छापे टाकत आहेत. लवकरच आरोपींना अटक केली जाईल. दरम्यान, या घटनेमुळे हरियाणातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. जर एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याची सार्वजनिक ठिकाणी हत्या झाली तर जनतेचे संरक्षण कसे होईल? हरियाणाचे नवे डीजीपी ओपी सिंग यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेक वेळा सांगितले आहे की हरियाणात गुन्हेगार अडचणीत आहेत, परंतु आता त्यांचे अधिकारीही सुरक्षित नाहीत..FAQs प्र.१: पोलिस उपनिरीक्षक रमेश कुमार कोण होते? ➡️ रमेश कुमार हे हिसार येथे कार्यरत होते आणि पुढील वर्षी निवृत्त होणार होते.प्र.२: हल्ल्याचे कारण काय होते? ➡️ त्यांनी रात्री गोंधळ घालणाऱ्या तरुणांना थांबवले, म्हणून त्यांनी सूड म्हणून हल्ला केला.प्र.३: घटना कुठे घडली? ➡️ हिसारमधील धानी श्यामलाल गल्ली क्रमांक ३ येथे ही घटना घडली.प्र.४: हल्लेखोर किती जण होते? ➡️ हल्ल्यात चार ते पाच तरुण सामील असल्याचा अंदाज आहे.प्र.५: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? ➡️ पोलिसांनी छापे टाकले असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.प्र.६: या घटनेमुळे कोणते प्रश्न निर्माण झाले? ➡️ या हत्येमुळे हरियाणातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.