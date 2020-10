Hathras : मुलीनेच मुलाला बोलावलं असेल; मात्र मुलेच का दोषी? भाजप नेत्याचे धक्कादायक विधान

हाथरस येथे घडलेले सामुहिक बलात्काराचे प्रकरण देशभर संतापाची लाट उसळण्यास कारणीभूत ठरले. या घटनेतील पीडितेला न्याय मिळावा म्हणून देशभरात लोक रस्त्यावर आले. या प्रकारच्या घटना देशात घडणे ही लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना सार्वत्रिक आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे आमदार आणि खासदार याबाबत आक्षेपार्ह विधाने करत असल्याचे दिसून आले आहे. आता पुन्हा एका भाजपा नेत्याने या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बलात्कारबाबत मुक्ताफळे उधळली आहेत. मुलीनेच मुलाला शेतामध्ये बोलावलं असेल. बहुतांश वेळेला असंच होतं. त्यातही पकडली गेली असेल. मात्र, नेहमी मुलेच दोषी, मुली नाही. असं कसं? असं धक्कादायक विधान या नेत्यानं केलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यातील भाजप पक्षाचे नेते रणजीत बहादूर श्रीवास्तव यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. त्यांचं हे वक्तव्य एका व्हीडिओच्या माध्यमातून सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. या हाथरस प्रकरणात मुलीचेच मुलाशी प्रेमप्रकरण असेल आणि तिनेच त्याला शेतात बोलावलं असेल, असा धक्कादायक दावा या नेत्याने केला आहे. बलात्काराच्या घटनेत बहुतांश वेळेला असंच होतं, मी काही चुकीचं बोलत नाहीये, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर चहुबाजूंनी टीकेची झोड उठत आहे.

This is the mind set of @BJP4India leader Ranjeet Shrivastav from Barabanki... @NCWIndia @sharmarekha would your kind office dare to book such mindset’s? pic.twitter.com/4cYUZsjBx9

— Netta D'Souza (@dnetta) October 6, 2020