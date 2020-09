सामूहिक बलात्कार पीडितेची मृत्यूशी झुंज अपयशी, अत्याचारानंतर नराधमांनी कापली होती जीभ

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील हाथरस इथं सामूहिक बलात्कार झालेल्या पीडितेची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. बलात्कार करणाऱ्या नराधमांनी पीडितेची जीभ कापली होती. याशिवाय जबर मारहाण केली होती. यात तिच्या पाठीचे हाडही मोडले होते. गेल्या आठवड्याभरापासून ती सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यूशी लढा देत होती. मंगळवारी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास तिने अखेरचा श्वास घेतला.

वैद्यकीय चाचणीमध्ये अशी माहिती समोर आली की, नराधमांनी बलात्कारानंतर पीडितेच्या पाठीचे हाड मोडले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. 21 सप्टेंबरला पीडित तरुणी शुद्धीवर आल्यानंतर करण्यात आलेल्या वैदकीय चाचणीच्या अहवालात सामूहिक बलात्कार केला असल्याचं स्पष्ट झालं. पीडित तरुणीने असंही सांगितलं की, तिने लोकांना हा प्रकार सांगू नये आरोपींनी तिची जीभही कापली.

Hathras gang-rape victim was admitted at Safdarjung hospital for better healthcare facilities. She died today morning. More details are awaited: Safdarjung hospital official https://t.co/B67W9ceOlA

— ANI (@ANI) September 29, 2020