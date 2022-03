By

देशभरात होळीचा उत्सव उत्साहात साजरा केला जातो.त्यात रंगपंचमी हा विशेष आवडीचा विषय आहे.देशातील वेगवेगळ्या भागात होळी वेगवेगळ्या प्रकाराने साजरी केली जाते.उत्तर प्रदेश येथील मथुरेची होळी देशात विशेष प्रसिद्ध आहे. मथुरा जिल्ह्यातील वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिरात होळीचा उत्सव सुरू धुमधडाक्यात साजरा केला जातोय. यावर्षी सुद्धा असंच काही दृश्य पाहायला मिळालं.याचा एक व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. (Holi celebrations underway at Banke Bihari Temple in Vrindavan of Mathura district.)

भगवान श्रीकृष्णाला प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. श्रीकृष्ण जेव्हा मथुरेत होळी साजरी करायचे तेव्हा त्यात ते रंग वापरायचे. त्यांना पाहून इतर लोक देखील रंगांची होळी खेळू लागले. ही प्रथा सर्वप्रथम वृंदावन, गोकुळ येथे सुरू झाली आणि त्यानंतर होळीमध्ये रंग खेळण्याच्या प्रथेला सुरुवात झाली. यामुळे मथुरा आणि वृंदावनामध्ये होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. जगभरात अनेक लोक आपापल्या पद्धतीने हा सण साजरा करतात.

मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नांदगाव येथे लट्ठमार होळी साजरी केली जाते, परंतु गोकुळमध्ये छडीमार होळीची प्रथा शतकानुशतके सुरू आहे. भगवान कृष्ण आणि बलराम यांनी येथे बाललीला केली होती असे मानले जाते. बालरूप कृष्ण-बलराम यांना दुखापत होऊ नये, म्हणून येथे छडीमार होळी खेळली जाते.