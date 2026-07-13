Bahuti Falls : रीवाचा 'बहुती' धबधबा पाहिलात का? पावसाळ्यात खुलते मध्य प्रदेशातील सर्वात सुंदर निसर्गस्थळ

मध्य प्रदेशातील विंध्य प्रदेश आपल्या खनिज संपत्तीसह निसर्गसौंदर्यासाठीही ओळखला जातो. रीवा जिल्ह्याला 'धबधब्यांचे शहर' अशीही ओळख आहे. येथे बहुती, चचाई, क्योटी आणि पुरवा असे चार प्रसिद्ध धबधबे आहेत. त्यापैकी बहुती धबधबा हा मध्य प्रदेशातील सर्वात उंच धबधबा मानला जातो..रीवा शहरापासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मऊगंज जिल्ह्यात हा धबधबा आहे. पावसाळ्यात या धबधब्याचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसते. उत्तर प्रदेश, बिहार तसेच देशाच्या विविध भागांतून पर्यटक येथे भेट देण्यासाठी येतात.तब्बल ६५० फूट उंचीवरून कोसळणारा धबधबाबहुती धबधब्याची उंची १९८ मीटर (सुमारे ६५० फूट) आहे. हा धबधबा सेलर नदीवर असून पुढे ही नदी टमस नदीला मिळते.दाट हिरवाई, उंच कड्यावरून कोसळणारी पांढराशुभ्र जलधारा आणि पाण्याचा खळखळाट यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांना निसर्गाचा अविस्मरणीय अनुभव मिळतो. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी धबधब्याच्या कडेला लोखंडी संरक्षक कठडे बसविण्यात आले आहेत..वाढत्या दुर्घटनांमुळे पोलिसांचा कडक बंदोबस्तबहुती धबधबा जितका निसर्गरम्य आहे, तितकाच तो सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशीलही ठरला आहे. गेल्या काही काळात येथे आत्महत्यांच्या घटना घडल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.मऊगंजचे पोलीस अधीक्षक जितेंद्र सोनी यांच्या निर्देशानुसार पावसाळ्यात धबधबा परिसरात विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. येथे येणाऱ्या पर्यटकांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी राजपत्रित अधिकारीही परिस्थितीवर देखरेख ठेवत आहेत..पर्यटनासाठी मोठी क्षमतास्थानिक नागरिकांच्या सहकार्यामुळे बहुती धबधबा परिसर पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होत आहे. पावसाळ्यात येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात. निसर्गरम्य परिसरात छायाचित्रण आणि पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी हे ठिकाण लोकप्रिय ठरत आहे.मात्र, पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता येथे रस्ते, सुरक्षितता, विश्रांती सुविधा आणि इतर पर्यटनविषयक सोयी-सुविधांचा आणखी विकास करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात हा परिसर मध्य प्रदेशातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी एक म्हणून अधिक वेगाने विकसित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.