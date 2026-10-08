मुलगी सज्ञान, इच्छेविरुद्ध सोबत राहण्यासाठी हेबियस कॉर्पस दाखल करू शकत नाहीत आई-वडील : हायकोर्ट

मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण असेल, ती सज्ञान असेल तर आई - वडील तिला स्वत:सोबत राहण्यासाठी बळजबरी करू शकत नाहीत असं अलाहाबाद हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. मुलगी कुणाच्या ताब्यात बेकायदेशीरपणे नसेल तर तिला पालकांकडे परत आणण्यासाठी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करता येऊ शकत नाही असं हायकोर्टानं म्हटलं..आपल्या मुलीला कोर्टासमोर हजर करावं अशी मागणी करणारी याचिका कलावती देवी यांनी केली होती. कलावती यांची मुलगी पूजा दिल्लीत राहते. आपण स्वत;च्या इच्छेनं दिल्लीत राहत आहे आणि कुणाचाही दबाव नसल्याचं मुलीने कोर्टात सांगितलं..पतीचं निधन, २ चिमुकल्यांची जबाबदारी; होमगार्ड भरतीत महिला साडी नेसून अनवाणी धावली, VIDEO VIRAL.न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. मुलगी पूजा हिचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती जैन यांनी हेबियस कॉर्पसची याचिका फेटाळून लावली. एखादी व्यक्ती सज्ञान झाल्यानंतर तिने कुठे आणि कुणासोबत रहायचं हा निर्णय घ्यायचा अधिकार त्या व्यक्तिला असतो असंही कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितलं..एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवलं असेल आणि तिची सुटका करायची असेल तर हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली जाते. पण एखादी सज्ञान व्यक्ती स्वत:च्याच इच्छेनं कुठे राहत असेल आणि कोणताही दबाव नसेल तर दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्यास भाग पाडण्यासाठी अशी याचिका दाखल करता येणार नाही असं कोर्टाने सुनावणीवेळी नमूद केलं..सज्ञान आणि निर्णयक्षम असलेली व्यक्ती तिच्या आवडीच्या ठिकाणी, तिच्या संमतीने कोणत्याही व्यक्तीसोबत राहू शकतो. पूजाला तिच्या मनाविरुद्ध आईसोबत राहण्यासाठी भाग पाडता येणार नाही असं म्हणत हायकोर्टाने आई कलावती यांची याचिका फेटाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.