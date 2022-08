विप्रोला मागे टाकत HCL Tech ठरली भारतातील तिसरी सर्वात मोठी IT कंपनी

By

उद्योगक्षेत्रात जलद गतीने भरारी घेत एचसीएल भारतातील तिसरी सर्वात मोठी IT कंपनी बनली आहे. एचसीएलचा मागल्या चार वर्षाचा रिवेन्यू बघता शिव नादर यांची एचसीएल टेक्नॉलॉजीज गेल्या चार वर्षांपासून कमाईच्या बाबतीत भारतातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी ठरली आहे. (HCL Tech Become India's Third largest company)

विप्रोचा रिवेन्यू २.२ लाख कोटी असून विप्रोच्या तुलनेत HCL टेकने २.५ लाख कोटी रिवेन्यू जनरेट करत विप्रोला मागे टाकले आहे. असे असले तरी शेअर्सचा विचार करता HCL कंपनीचे शेअर्स घसरले असून सगळ्याच IT कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे.

विप्रो ही एचसीएलच्या तुलनेत जुनी कंपनी असून ०.३ लाख कोटींच्या तुलनेत एचसीएलने विप्रोला मागे टाकले आहे. विप्रो कंपनी १९४५ मध्ये उदयास आली होती. एचसीएलच कंपनी १९९१ साली उदयास आली. मार्केटमध्ये एचसीएलचे शेअर्स घसरले असून अनेक IT कंपन्यांची स्थिती सारखीच आहे. विप्रो कंपनीच्या शेअर्समध्ये मात्र सगळ्या कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त घसरण झाली आहे.