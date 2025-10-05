देश

मुसळधार पावसाचा हाहाकार! पूल कोसळून ६ जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे रस्ते बंद

West Bengal Flood Disaster : पश्चिम बंगालमध्ये मुसळधार पावसाने हाहाकार उडाला आहे. दार्जिलिंगमध्ये लोखंडी पूल कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे.
Darjeeling Floods Six Killed as Iron Bridge Collapses Amid Torrential Rains

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पश्चिम बंगालला मुसळधार पावसानं झोडपलं असून अनेक भागात अतिवृष्टी झालीय. दार्जिलिंगमध्ये मुसळधार पावसामुळे मिरिक भागातील एक लोखंडी पूल कोसळून दुर्घटना घडलीय. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला असून काही जण बेपत्ता असल्याची माहिती समजते. कोसळलेला पूल मिरिक आणि जवळपासच्या भागाला सिलीगुडी-कुर्सियांगला जोडत होता. मुसळधार पावसात घडलेल्या दुर्घटनेमुळे परिसरात गोंधळ उडाला आहे. पूल कोसळल्याची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासनाने बचावकार्य सुरू केलंय. भूस्खलन आणि पुराचा धोका असल्यानं बचावकार्यातही अडथळे येत आहेत.

