मुसळधार पावसाचा हाहाकार! पूल कोसळून ६ जणांचा मृत्यू, भूस्खलनामुळे रस्ते बंद

पश्चिम बंगालला मुसळधार पावसानं झोडपलं असून अनेक भागात अतिवृष्टी झालीय. दार्जिलिंगमध्ये मुसळधार पावसामुळे मिरिक भागातील एक लोखंडी पूल कोसळून दुर्घटना घडलीय. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला असून काही जण बेपत्ता असल्याची माहिती समजते. कोसळलेला पूल मिरिक आणि जवळपासच्या भागाला सिलीगुडी-कुर्सियांगला जोडत होता. मुसळधार पावसात घडलेल्या दुर्घटनेमुळे परिसरात गोंधळ उडाला आहे. पूल कोसळल्याची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासनाने बचावकार्य सुरू केलंय. भूस्खलन आणि पुराचा धोका असल्यानं बचावकार्यातही अडथळे येत आहेत. .हवामान विभागाने दार्जिलिंग, कूच बेहार, कालिंपोंग, जलपाइगुडी आणि अलीपुरद्वार इथं मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सोमवारपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, कालपासून सुरू असलेल्या पावसाने जलपाइगुडीतील मालबाजारात पाणी शिरलं. तीस्ता, माल आणि इतर नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झालीय..कफ सिरपमध्ये ब्रेक ऑइलचं विषारी केमिकल, किडनी निकामी होऊन १४ मुलांचा मृत्यू; औषधावर घातली बंदी.स्थानिक प्रशासनाने सांगितलं की, मीरिकमध्ये आतापर्यंत ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत सौरानीतील ३, मिरिक वस्तीतील २ आणि विष्णु गावच्या एकाचा समावेस आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे..दार्जिलिंगमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. दार्जिलिंगच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर दिलाराम इथं एक मोठं झाड कोसळलंय तर हुसैन खौला इथं भूस्खलन झालं आहे. यामुळे दार्जिलिंगच्या दिशेने जाणारा रस्ता बंद झाला आहे. आता कुर्सियांग आणि दार्जिलिंगला जाण्यासाठी पंखाबाडी आणि एनएच११० हेच मार्ग सुरू आहेत. कुर्सियांगपासून दार्जिलिंगपर्यंत डाउनहिल रोडचा पर्याय सध्या आहे.