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Heavy Rain : देशभरात पावसाचा जोर! जनजीवन विस्कळित; सुरतमध्ये ८५ वर्षांचा विक्रम मोडीत, दिल्ली-जयपूर महामार्ग खचला

देशभर पावसाचा जोर कायम असून उत्तर, मध्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
Surat Rain Water on Road

Surat Rain Water on Road

sakal

पीटीआय
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नवी दिल्ली - देशभर पावसाचा जोर कायम असून उत्तर, मध्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. जम्मू-काश्मीर, केरळ, मध्य प्रदेश, दिल्लीसह अनेक राज्यांत पूर, भूस्खलन, पाणी साचणे आणि वाहतूक विस्कळित होण्याच्या घटना घडल्या.

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