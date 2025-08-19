India Heavy Rain Update: देशभरात मुसळधार पावसाचा कहर; नद्या तुडुंब भरल्या, रस्ते बंद, गावांचा संपर्क तुटला

दिल्ली : देशात विविध राज्यांत दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. अनेक राज्यांतील नद्यांची पाणीपातळी वाढली असून सखल भागात पाणी शिरले आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा यांसह विविध राज्यांतील अनेक गावांचा संपर्क पावसामुळे तुटला आहे. .चंडीगड पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील सोमवारी सतलज आणि बियास या नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. या नद्यांच्या काठावरील कपुरथला, फिरोजपूर, तरन तारन, गुरुदासपूर आणि फाझिल्का या शहरांना पुराचा फटका बसला आहे. गुरुदासपूरमध्ये पुरामुळे सात गावांचा संपर्क तुटला आहे. .या गावांना जलरुग्णवाहिका आणि अन्य अत्यावश्यक मदत साहित्य पाठविण्यात आले, असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. राज्यातील पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलद प्रतिसाद दलाच्या ४३८ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून, ३२३ वैद्यकीय पथके आणि १७२ रुग्णवाहिकादेखील विविध ठिकाणी तैनात करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पंजाबचे आरोग्यमंत्री बलबीर सिंग यांनी दिली..भुवनेश्वर ओडिशामध्ये सोमवारी झालेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. पावसाने राज्यातील मलकनगिरी, नवरंगपूर,गजपती आणि कोरापुट या शहरांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. मलकनगिरीमधील सखल भागात पुराचे पाणी शिरले असून अनेक ठिकाणी पूल पाण्याखाली गेल्याने अनेक मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली असून, अनेक प्रवासी रस्त्यातच अडकून पडले आहेत. पूरपस्थितीमध्ये नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्यावतीने यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे..Vladimir Putin: युक्रेनला ‘नाटो’प्रमाणे संरक्षणाची हमी; अध्यक्ष पुतीन यांची मान्यता.सिमला हिमाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणी सोमवारी मुसळधार पाऊस झाला. पावसामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या असून, यामुळे राज्यातील तीन राष्ट्रीय महामार्गांसह ४०० रस्ते वाहतूक बंद ठेवण्यात आले आहेत. आॅट लार्जी आणि सायंज मार्गावर झालेल्या भूस्खलनामुळे कुलू जिल्ह्यातील १५ गावांचा संपर्क तुटला आहे. राज्यातील विविध ठिकाणी आॅगस्ट २४ पर्यंत पावसाची शक्यता हवामान विभागाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यातील ८८३ रोहित्र आणि १२२ पाणीपुरवठा केंद्रांना पावसाचा फटका बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.