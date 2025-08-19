देश

India Heavy Rain Update: देशभरात मुसळधार पावसाचा कहर; नद्या तुडुंब भरल्या, रस्ते बंद, गावांचा संपर्क तुटला

Roads Blocked Due to Rain : देशभरात मुसळधार पावसामुळे अनेक राज्यांतील जनजीवन विस्कळित झाले आहे. पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेशात पूरस्थिती निर्माण होऊन वाहतूक ठप्प झाली आहे.
India Heavy Rain Update
India Heavy Rain Updateesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिल्ली : देशात विविध राज्यांत दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. अनेक राज्यांतील नद्यांची पाणीपातळी वाढली असून सखल भागात पाणी शिरले आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा यांसह विविध राज्यांतील अनेक गावांचा संपर्क पावसामुळे तुटला आहे.

Loading content, please wait...
India
rain
Monsoon
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com