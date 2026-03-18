Helicopter crash news : देव तारी त्याला कोण मारी! हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात; एकाच घरातील ५ जण अंत्यसंस्कारासाठी निघालेल्या कुटुंबाबाबत घडलं भयानक

Miracle survival helicopter crash : नेपाळमधील खोटांग जिल्हा येथे बुधवारी हेलिकॉप्टर लँडिंगदरम्यान मोठा अपघात टळला. Air Dynasty या कंपनीचे हेलिकॉप्टर उतरतानाच अचानक पलटी होऊन दुर्घटनाग्रस्त झाले. या हेलिकॉप्टरमध्ये एका कुटुंबातील पाच जण प्रवास करत होते. ते काठमांडू येथून आपल्या नातेवाइकांच्या अंत्यसंस्कारासाठी खोटांगकडे जात होते..सुदैवाने या भीषण अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. पायलटसह सर्व प्रवासी सुरक्षित बचावले. मात्र बस काजीबहादूर राई या व्यक्तीच्या पायाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांना उपचारासाठी दुसऱ्या हेलिकॉप्टरने काठमांडूकडे पाठविण्यात आले आहे. आधीच कुटुंबावर दुःखाचे सावट असताना घडलेला हा प्रकार त्यांच्यासाठी धक्कादायक ठरला; मात्र सर्वजण सुखरूप बाहेर पडल्याने दिलासा मिळाला..ANI या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार जिल्हाधिकारी रेखा कंडेल यांनी सांगितले की, अपघाताची माहिती मिळताच तातडीने बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेत कोणतीही मोठी जीवित अथवा आर्थिक हानी झालेली नाही..नेपाळातील डोंगराळ भागात हेलिकॉप्टर प्रवास सामान्य असला तरी योग्य हवाई पट्ट्या नसणे आणि हवामानात अचानक होणारे बदल यामुळे धोका वाढतो. अनेकदा हेलिकॉप्टर छोट्या शेतांमध्ये किंवा मोकळ्या जागेत उतरवावे लागते, त्यामुळे अपघाताची शक्यता अधिक असते..अपघाताच्या कारणांची चौकशी सुरूया घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार खराब हवामान, तांत्रिक बिघाड किंवा लँडिंगदरम्यान झालेली चूक यांपैकी कोणतेही कारण असू शकते.एव्हरेस्ट परिसरातही घडला होता अपघातयाआधी सोलुखुम्बू जिल्हा येथील लोबुचे परिसरात माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प जवळ 29 ऑक्टोबर 2025 रोजीही हेलिकॉप्टर अपघात झाला होता. ते हेलिकॉप्टर परदेशी पर्यटकांच्या बचाव मोहिमेसाठी जात असताना लँडिंगदरम्यान घसरले होते. सुदैवाने त्या दुर्घटनेतही पायलट सुरक्षित बचावला होता.