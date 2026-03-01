देश

इस्रायल-इराण युद्धामुळे दुबईत अडकले भारतीय, मदतीसाठी टोल फ्री नंबर जारी; नाव नोंदणी करण्याचं आवाहन

Dubai Helpline for indians दुबईत अडकलेल्या नागरिकांनी भारतीय दूतावासाशी संपर्क करण्याचे आवाहन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलं आहे. रेस्क्यू ऑपरेशनची माहिती हेल्पलाइन नंबरवर मिळेल असंही सांगण्यात आलंय.
India Releases Toll Free Number For Citizens In Dubai

India Releases Toll Free Number For Citizens In Dubai

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात चिंतेची स्थिती निर्माण झालीय. इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगातील विमानसेवेला मोठा फटका बसला आहे. अनेक लोक आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. भारतातील ८० लाखांपेक्षा जास्त अनिवासी भारतीय आखाती देशांमध्ये आहेत. यातील दुबईत अडकलेल्या नागरिकांनी भारतीय दूतावासाशी संपर्क करण्याचे आवाहन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलं आहे.

Loading content, please wait...
India
america
Dubai
War
israel
Iran

Related Stories

No stories found.