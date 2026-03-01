इस्रायल-इराण युद्धामुळे दुबईत अडकले भारतीय, मदतीसाठी टोल फ्री नंबर जारी; नाव नोंदणी करण्याचं आवाहन

मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात चिंतेची स्थिती निर्माण झालीय. इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगातील विमानसेवेला मोठा फटका बसला आहे. अनेक लोक आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. भारतातील ८० लाखांपेक्षा जास्त अनिवासी भारतीय आखाती देशांमध्ये आहेत. यातील दुबईत अडकलेल्या नागरिकांनी भारतीय दूतावासाशी संपर्क करण्याचे आवाहन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलं आहे..दुबईत अडकलेल्या नागरिकांनी दूतावासाशी संपर्क करून नाव नोंदणी करावी. त्यांनी नाव आणि नंबरची नोंदणी केल्यावर पुढील अपडेट्स मिळतील. यासाठी टोल फ्री नंबर (800-46342) किंवा या व्हॉट्सॲप नंबर वर (+971543090571) नाव नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे..खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणी नागरीक ढसाढसा रडले, तेहरानमध्ये लोटला जनसागर; भारतात काश्मीरमध्येही रस्त्यावर उतरले लोक.इराण-इस्रायल युद्धामुळे आखाती देशात अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी भारतीय दुतावासाकडून मदत केली जात आहे. त्याच्या रेस्क्यू ऑपरेशनची आणि इतर माहिती टोल फ्री नंबर किंवा हेल्पलाइन नंबरवर मिळेल. त्यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे..मध्य आशिया अमेरिका-इस्राइल आणि इराण यांच्यातील तीव्र सैन्य संघर्षाने जागतिक विमान वाहतुकीला फटका बसला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून भारतातील प्रमुख विमान कंपन्या एअर इंडिया आणि इंडिगो यांनी आखाती देशांसाठीच्या सर्व उड्डाणांवर तत्काळ बंदी घातली. मात्र, या युद्धाचा मुंबईतील ५७ विमानसेवांना फटका बसला असून, सायंकाळी ५.४५ पर्यंत येणारी २४ आणि जाणारी ३३ विमाने रद्द झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.