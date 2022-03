हिरो मोटोकॉर्पचे अध्यक्ष पवन मुंजाल याचं घर अन् कार्यालयावर आयकर विभागाचा छापा

By

हिरो मोटोकॉर्पचे अध्यक्ष पवन मुंजाल यांच्या गुरुग्राममधील निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर आयकर विभागाने बुधवारी छापे टाकले. आयकर विभाग मुंजाल आणि कंपनीच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागेवरही छापे टाकत आहे. आयकर विभागाची कारवाई अजूनही सुरूच आहे. मुंजाल यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आहे.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, प्राप्तिकर विभागाच्या अधिका-यांची एक टीम हिरो मोटोकॉर्पच्या कंपनीची आर्थिक कागदपत्रे आणि इतर व्यावसायिक व्यवहारांची चौकशी करत आहे. हिरो मोटोकॉर्पचे अध्यक्ष पवन मुंजाल यांच्याशी संबंधित विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत. हिरो मोटोकॉर्प आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दोन डझनहून अधिक ठिकाणांची झडती घेतली जात आहे. करचुकवेगिरीच्या संशयावरून शोध आणि जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे.

हिरो मोटोकॉर्पने फेब्रुवारीमध्ये एकूण घाऊक विक्रीत 29 टक्क्यांनी लक्षणीय घट नोंदवली आहे. कंपनीने दिलेल्या निवेदनानुसार, ऑटोमोबाईल कंपनीने 3,58,254 युनिट्सची विक्री केली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत 5,05,467 युनिट्स होती. देशांतर्गत विक्रीही फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ४,८४,४३३ युनिट्सच्या तुलनेत गेल्या महिन्यात ३१.५७ टक्क्यांनी घसरून ३,३१,४६२ युनिट्सवर होती. गेल्या महिन्यात मोटारसायकलची विक्री 3,38,454 युनिट्सवर होती, जी मागील वर्षी याच महिन्यात 4,63,723 युनिट्स होती.