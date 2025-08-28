देश

मोठी बातमी! 'जैश-ए-मोहम्मद'चे तीन दहशतवादी भारतात घुसले; बिहार पोलिसांकडून हाय अलर्ट जारी, तिघंही आहेत पाकिस्तानी

Bihar on High Alert After Terrorist Infiltration :
Jaish-e-Mohammed Terrorists
Jaish-e-Mohammed Terroristsesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Bihar High Alert : बिहारमध्ये दहशतवादी घुसखोरीची मोठी बातमी समोर आली आहे. जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेशी (Jaish-e-Mohammed Terrorists) संबंधित तीन पाकिस्तानी दहशतवादी बिहारमध्ये घुसल्याची माहिती मिळाली असून, पोलिस मुख्यालयाने आज (२८ ऑगस्ट २०२५) तातडीने हाय अलर्ट जारी केला आहे.

Bihar
nepal
Terrorist Organization
Bihar Police Force
pakistani terrorist

