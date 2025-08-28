मोठी बातमी! 'जैश-ए-मोहम्मद'चे तीन दहशतवादी भारतात घुसले; बिहार पोलिसांकडून हाय अलर्ट जारी, तिघंही आहेत पाकिस्तानी

Bihar High Alert : बिहारमध्ये दहशतवादी घुसखोरीची मोठी बातमी समोर आली आहे. जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेशी (Jaish-e-Mohammed Terrorists) संबंधित तीन पाकिस्तानी दहशतवादी बिहारमध्ये घुसल्याची माहिती मिळाली असून, पोलिस मुख्यालयाने आज (२८ ऑगस्ट २०२५) तातडीने हाय अलर्ट जारी केला आहे..नेपाळमार्गे घुसल्याची शंकाप्राप्त माहितीनुसार, हे तिन्ही दहशतवादी नेपाळमार्गे बिहारमध्ये आले आहेत. त्यांची ओळखही उघड झाली आहे. हसनैन अली हा रावळपिंडीचा रहिवासी आहे, आदिल हुसेन हा उमरकोटचा असून मोहम्मद उस्मान हा बहावलपूरचा रहिवासी आहे. तिघेही जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..पोलिस अॅक्शन मोडवरया तिन्ही दहशतवाद्यांचे फोटो, तसेच त्यांच्या पासपोर्टशी संबंधित माहिती बिहार पोलिस मुख्यालयाने जाहीर केली असून सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांनाही ही माहिती देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस सतर्क झाले आहेत आणि संभाव्य कारवायांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत..काठमांडूहून बिहारमध्ये आगमनमाहितीनुसार, हे दहशतवादी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात काठमांडू येथे पोहोचले होते. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात ते बिहारमध्ये दाखल झाले. देशाच्या काही भागांत दहशतवादी कारवाया घडवण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सर्व जिल्ह्यांना सतर्कतेचे आदेशपोलिस मुख्यालयाने सर्व जिल्ह्यांतील गुप्तचर यंत्रणेला सतर्क केले असून संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील एसआयआरचा मुद्दा आणि विरोधी नेत्यांच्या भेटींच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक कडक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.