३० फेब्रुवारीला जन्म, कागदपत्र पाहून मुस्लीम महिलेची याचिका फेटाळली; भारतीय मानण्यास हायकोर्टानं दिला नकार

एका मुस्लिम महिलेला भारतीय नागरिक मानण्यास नकार देणाऱ्या फॉरेनर्स ट्रिब्युनलचा आदेश गुवाहाटी हायकोर्टानं कायम ठेवला. या प्रकरणी सुनावणीवेळी न्यायालयाने एक विचित्र बाबही स्पष्ट केली. न्यायालयाने म्हटलं की, महिलेनं तिच्या कागदपत्रांमध्ये जन्मतारीख चक्क ३० फेब्रुवारी १९९० अशी असल्याचं सांगितलं होतं. कोणत्याही परिस्थितीत हे शक्य नाही. इंग्रजी कॅलेंडरनुसार फेब्रुवारी महिन्यात ३० दिवस नसतात. February 30 Birth Date Row: High Court Rejects Muslim Woman's Petition Over Citizenship Document Errors.न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी आणि न्यायमूर्ती प्रांचल दास यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. मुस्लिम महिलेनं आवश्यक ते पुरावे सादर केले नाहीत. तसंच जे पुरावे दिले त्यात तथ्यात्मक त्रुटी होत्या. कोणत्याही सबळ पुराव्याऐवजी फक्त तोंडी साक्ष मान्य करून महिलेला तिच्या पूर्वजांशी संबंध ग्राह्य धरता येणार नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं..Pune : राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय की दारूचा अड्डा? छतावर दारूच्या बाटल्या, VIDEO VIRAL.दरंग मंगलदोईच्या पोलीस अधीक्षकांनी एका महिलेच्या नागरिकत्वावर संशय व्यक्त करत प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलला पाठवलं होतं. ट्रिब्यूनलने यावर मत मागवलं होतं. महिलेला नोटीस मिळाल्यानंतर ती ट्रिब्यूनलसमोर हजर झाली आणि तिने लेखी जबाबासह ९ कागदपत्रे सादर केली. त्यात स्वत:ला आकाश अली नावाच्या व्यक्तीची वंशज असल्याचं सांगितलं. आकाश अली यांचं नाव १९६६च्या मतदार यादीत होतं..महिलेनं ट्रिब्यूनलसमोर अनेक कागदपत्रे सादर केली होती. त्यात १९६६च्या मतदार यादीचाही समावेश होता. त्या यादीत आकाश अली यांचं नाव होते. ते आपले आजोबा आहेत असा दावा महिलेनं केलाय. तर १९९३च्य यादीत आकाश अलींचा मुलगा नूर इस्लाम आणि जहूरा यांचे नाव होते. दोघेही आपले आई-वडिल असल्याचं महिलेनं सांगितलं. मात्र महिलेचे दावे न्यायालयाने फेटाळून लावले..सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णय़ाचा दाखला देत ट्रिब्यूनलने म्हटलं की, फक्त कागदपत्रे जमा केल्यानं त्यात लिहिलेल्या गोष्टी सिद्ध होत नाहीत. कागदपत्रांच्या सत्यतेची पडताळणी केली पाहिजे. महिलेनं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की, आकाश अली यांचं नाव २०१०च्या मतदार यादीत अबू बकर म्हणून नोंद होतं. या दोन्ही व्यक्ती एकच असल्याचंही न्यायालयाने मान्य केलं नाही..दरम्यान, महिलेनं कागदपत्र सादर करताना त्यात त्रुटी होत्या. तिने जन्म तारीख चक्क ३० फेब्रुवारी १९९० असल्याचं सांगितलं होतं. जे शक्यच नव्हतं. न्यायाधीशांनी इतरही कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचं स्पष्ट करत महिलेला तिच्या दाव्यांचा आधार म्हणून सबळ पुरावे जोडता आले नसल्याचं सांगितलं. शेवटी तिची याचिका फेटाळून लावण्यात आली.