कमिशन हवंय तुम्हाला? आतापर्यंत किती खाल्लं? न्यायमूर्तींनी IAS अधिकाऱ्याला झापलं, वकीलही शांत बसले; पाहा VIDEO

भूसंपादन प्रक्रियेचे पैसे अडवणाऱ्या अधिकाऱ्याला हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी कठोर शब्दात सुनावलंय. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. भारतात एक आणि तुमच्या राज्यात वेगळा कायदा आहे का? असा स्पष्ट सवाल न्यायमूर्तींनी केला.
सूरज यादव
Updated on

भूसंपादन प्रकरणी सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याला कठोर शब्दात सुनावलं. राज्य सरकारने जमीनीचे अधीग्रहण केले असताना त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यावर तुम्ही कसा आक्षेप घेऊ शकता? तुम्हाला काय अधिकार आहे? तुम्हाला कमिशन पाहिजे का? असा स्पष्ट सवाल न्यायालयाने अधिकाऱ्याला विचारला. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त करत आयएएस अधिकारी मनोज कुमार पांडेय यांना सुनावलं. आक्षेप घेण्यासाठी हे तुमचं अधिकार क्षेत्र नाही. कमीशन हवंय का तुम्हाला? किती वर्षे नोकरी केलीत? आतापर्यंत किती खाल्लं? अशा शब्दात अधिकाऱ्याची कानउघाडणी केली.

