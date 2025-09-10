Himachal Pradesh High Court: 'मानवी दात धोकादायक शस्त्र नाही, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Summaryहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की मानवी दात धोकादायक शस्त्र मानले जाऊ शकत नाही.हा निर्णय एका अत्याचार प्रकरणात देण्यात आला जिथे सत्र न्यायालयाने चुकीचा निकाल दिला होता.न्यायालयाने स्पष्ट केले की दातांमुळे गंभीर इजा होऊ शकते, पण ते कायदेशीरदृष्ट्या "धोकादायक शस्त्र" नाही..मानवी दात हे धोकादायक शस्त्र मानले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकते असा निर्णय हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायायलाने दिला आहे. एसका पीडितेवर अत्याचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने चुकीचा निकाल दिला असल्याचे नमूद केले. .न्यायमूर्ती राकेश कैंथला म्हणाले: "... दातांनी केलेली दुखापत ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२४ च्या कक्षेत येत नाही. म्हणूनच, सत्र न्यायलयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२४ अंतर्गत शिक्षेयोग्य गुन्ह्याच्या प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवण्यात आणि शिक्षा देण्यात चूक केली." .५ मार्च २००७ रोजी घडलेल्या एका घटनेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जेव्हा पीडिता तिच्या ४ वर्षांच्या मुलासोबत झोपली होती. रात्री ११:३० च्या सुमारास तिला काही आवाज ऐकू आला. तिने एका आरोपीne तिच्या खोलीत पाहिले. तिने सांगितले की त्याने तिचा आणि तिच्या मुलाचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, तिचे चुंबन घेतले, तिचे स्तन पकडले आणि तिच्या गालावर चावा घेतला..सत्र न्यायालयाने आरोपीला आयपीसीच्या कलम ४५१, ३५४, ३२३ आणि ३२४ अंतर्गत दोषी ठरवले. ट्रायल कोर्टाचा निर्णय सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला आणि पीडितेची साक्ष वैद्यकीय पुराव्यांद्वारे समर्थित असल्याचे नमूद केले..पीडितेने त्याच रात्री १:४५ वाजता पोलिसांना ही बाब कळवली होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले, त्यामुळे पीडितेच्या साक्षीत बनावट किंवा बनावट कथा असण्याची शक्यता नाकारली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सत्र न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२४ अंतर्गत धोकादायक शस्त्रांनी स्वेच्छेने दुखापत केल्याबद्दल आरोपीला दोषी ठरवण्यात आणि शिक्षा सुनावण्यात चूक केली आहे. .FAQsप्रश्न 1: मानवी दात शस्त्र म्हणून का मानले जात नाहीत? 👉 कारण दात नैसर्गिक शरीराचा भाग असून ते कृत्रिम किंवा धोकादायक शस्त्राच्या श्रेणीत येत नाहीत.प्रश्न 2: सत्र न्यायालयाचा निकाल का चुकीचा मानला गेला? 👉 कारण त्यांनी दातांना "धोकादायक शस्त्र" म्हणून घोषित केले होते, जे कायदेशीर दृष्ट्या अयोग्य आहे.प्रश्न 3: दातांमुळे इजा होऊ शकते का? 👉 हो, दातांमुळे इजा होऊ शकते, पण त्याला धोकादायक शस्त्राच्या श्रेणीत गणले जाऊ शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.