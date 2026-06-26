भीषण अपघात! चालकाचं नियंत्रण सुटलं अन्... पिकअप व्हॅन दरीत कोसळली, ६ जणांचा जागीच मृत्यू

पिकअप व्हॅन दरीत कोसळल्याने भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातात सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. यात महिलेसह लहान मुलाचाही समावेश आहे. हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे शुक्रवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. स्थानिक प्रशासन घटनास्थळी दाखल झालं असून सध्या मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरु असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त पिकअप व्हॅन दूध गोळा करून दत्तनगर येथील दूध प्रकल्पात पोहोचवण्याचे काम करत होती. शुक्रवारी संध्याकाळी दूध पोहोचवल्या नंतर परतीच्या प्रवासाला निघाली. त्यावेळी रामपूर उपविभागातील टाकलेचपासून सुमारे 10 किलोमीटर असताना चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि गाडी थेट दरीत जाऊन कोसळली..Buldhana Andura Accident: अंदुराजवळ एसटी बस-दुचाकी भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; रस्त्यावरील भेगांमुळे नियंत्रण सुटल्याचा आरोप.अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि बचाव पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. मात्र वाहन खोल दरीत कोसळल्याने सर्व प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी या अपघाताची नोंद केली असून अपघातचं कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..Accident News : मध्यरात्री भीषण अपघात ! कार ५०० मीटर खोल दरीत कोसळली, ८ जणांचा मृत्यू.दरम्यान, या अपघातापूर्वीचा गाडीतील एक व्हिडीओदेखील आता समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये वाहनातील महिला आपल्या मुलाला, "बघ, ते तुझ्या आजीचं घर आहे," असे सांगताना ऐकू येते. त्यानंतर काही क्षणातच हा अपघात घडला आहे. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर शवविच्छेदन करण्यात येणार असून त्यानंतर कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात येतील अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.